币圈最严重的跑路事件：黑心代投卷走近7个亿！

文章来源：曝光黑代投的 老秦说币

币圈一天，代投一年！币圈的节奏太快，几个月之前，私募还是个非常好的投资方式，而如今，思慕却成了上市破发、代投跑路的代言！

说到那些黑心代投，老秦就很火大。这些人的心现在是黑到发亮了，之前老秦在公众号跟大家曝光过那些黑心代投。

一个是甲骨文上币安暴涨10几倍，代投以没有收到币为由退币。还有一个是NCASH上币安暴涨5倍，代投故伎重演，又以没收到币为由，还莫名其妙的说2周之后看情况是否发币还是退币。

现在看起来这些代投的人虽然黑心，但是起码还没有跑路，算是有点人性的了！

今天早上老秦有收到一个重磅消息：又有代投跑路了，而且是一次性跑路了14万个ETH，差不多7亿元了！！

如果是真的，那就是币圈最严重的一次跑路事件了。

老秦给大家曝光这次的黑心代投，一起来看看：

这次代投跑路的事件要从Refereum项目说起，早在3月5号左右，okex就在官网发布了一个公告，说Refereum可以充值进行交易，但是投了这个项目的老铁却迟迟没有收到币，难道又是一个退币的节奏？

发现情况不对劲后，投币的老铁们开始找到上家理论。但是我们都知道，现在的代投都是层层而下的，很多群主其实也是从别的渠道拿币的，所以也是懵逼的一方。而最上面的代投人给出的答复是：币还没到手上，大家耐心等待。

其实如果在币圈混过一段时间的人都知道，虽然拿到币的时间有先后之分，但是项目方在上交易所之前一定会把币都发放出去的，这个通过智能合约这些完全是可以查清楚的。

所以唯一有可能的就是：虚假代投+拖延时间

而拖延时间的目的很显然就是为接下来的跑路做准备。尽可能的先稳后投币着的情绪，然后将募集的资产拿到币安平台上进行变现，最后分散转移到数千个钱包中。很明显代投已经布局了很久，而且心思很缜密。

等代投将资金已经分散转移后，就开始露出了狼的嘴脸。拉黑相关渠道人，跟大家玩起了消失的把戏。直到这一刻，投币的老铁们终于醒悟了，不再心存侥幸，展开了维权行动。

当骗局被捅破后，被欺骗的老铁们开始层层排查清算，发现这次涉及项目跑路的ETH数量在14万个ETH之多，价值近7亿元人民币(6.3150, -0.0029, -0.05%)。

骗局闹大后，之前几个主要的渠道分级代投人也玩了推卸责任和直接跑路的伎。

老秦已经将这次涉及的几个代投给曝光了，大家尽管去人肉扒皮！

1、主要代投人：李诗琴，女，90后，做过3M 邮币卡 转至币圈代投，以高优惠吸引人来投资已跑路。

2、主要负责收集投资者ETH的代投人：“夜色”。“筑梦ibuddee”“诗琴”等。

如果有被骗的朋友，建议一起维权，如果只是单个人维权的话，恐怕会很难引起重视！今天的跑路事件可是血淋林的前车之鉴，老铁们以后要是投资思慕，可得谨慎再谨慎。

最后，为了警醒更多身边的朋友，一起抵制黑心代投，老铁们得多多进行转发啊！