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滴滴外卖4月或上线 传美团外卖提“灭饿除滴”口号

滴滴外卖4月或上线 传美团外卖提“灭饿除滴”口号
2018年03月14日 17:58 新浪科技
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网传美团外卖渠道部2017年年会现场照片网传美团外卖渠道部2017年年会现场照片

　　新浪科技讯 3月14日下午消息，在滴滴外卖即将上线之际，近日网络上流传出美团外卖渠道部2017年年会现场照片，提出口号：“灭饿除滴”。

　　美团方面目前还未就该图片真实性作出回应，饿了么和滴滴方面也未发表评论。不过三家在外卖市场上的竞争确实已经处于剑拔弩张的状态。

　　去年12月，滴滴被曝出正在试水外卖业务，这被外界视为滴滴对美团入局打车业务的反击之一。近日，滴滴外卖骑手的招募令曝光，忠诚骑手要求每周在线大于48小时，月保底10000元；自由骑手可自由上线随时接单，订单收入翻倍。不久，滴滴配送和滴滴商户App在应用商店上架，骑手可选择的城市为无锡、南京、长沙、福州、济南、宁波、温州、成都和厦门九个城市。有媒体从滴滴外卖客服和已经注册的滴滴骑手处了解，滴滴外卖或将于4月1日上线。而此前在北京开站遭遇牌照障碍的美团打车也传闻将在3月底在北京上线。

　　饿了么方面近日传出被阿里巴巴收购的消息。在百度外卖已经被饿了么收入囊中之后，阿里收购饿了么也意味着美团外卖将直接与阿里正面对决，这对仍旧处于整体亏损状态的美团外卖不会是个好消息。(张俊)

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