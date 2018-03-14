软银拟转让印度电商Flipkart部分股权 沃尔玛占股51%

新浪科技讯 北京时间3月14日晚间消息，《印度时报》今日援引知情人士的消息称，软银集团准备将所持印度最大电商网站Flipkart的部分股权转让给沃尔玛，后者将对Flipkart投资80亿美元至100亿美元。

该知情人士称，经过此次投资，预计沃尔玛将持有Flipkart 51%的股权，成为其大股东。当前，软银持有Flipkart约24%的股权。去年，软银刚刚对Flipkart投资约25亿美元。

《印度时报》今年2月曾报道称，沃尔玛计划控股Flipkart，将后者估值提高一倍至约200亿美元。这同时也意味着，软银通过去年的投资已经获得了约20亿美元的回报。

知情人士称，沃尔玛将通过获得新发行股票和收购当前股东旧股的方式获得Flipkart 51%股权。当前，Flipkart许多股东和员工都准备向沃尔玛转让股票，以促成这笔投资。另一位消息人士称，在沃尔玛即将获得的Flipkart股票中，最多将有30%来自于当前股东或员工。

除了软银，老虎环球持有Flipkart 20%多的股权，南非媒体巨头Naspers持有约13%，Flipkart两位创始人合计持有约10%。其他主要股东还包括eBay、腾讯、微软和Accel等风险投资公司。(李明)