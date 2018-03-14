美国证监会调查专注数字货币的对冲基金

新浪科技讯 北京时间3月14日下午消息，彭博社援引知情人士消息称，在对加密货币的监督过程中，华尔街主要监管机构找到了一个新的打击重点——对冲基金。

据三位知情人士透露，美国证券交易委员会（SEC）正在对一系列旨在投资加密货币和首次代币发行（ICO）的基金公司发起调查。由于对冲基金为外部投资者管理资金，SEC希望确保这些公司有资格持有资产，并保持客户资产安全。

不愿透露姓名的消息人士称，作为审查的一部分，SEC最近向一些专业经营加密货币的基金公司发出问询函，了解后者如何为数字投资定价，如何遵循相关规定，防止投资者现金被盗。

一些基金已经收到了来自SEC执法部的传票，该部门负责调查企业内部可能存在的不当行为，一经发现，违法公司将受到处罚。

SEC发言人瑞安·怀特（Ryan White）拒绝置评。

鲁莽的投资？

几个月来，SEC官员一直忧心忡忡，他们认为，投资者在缺少充分风险评估的情况下，将数十亿美元投入到加密资产中，而有些从火爆市场中获利的人可能会触犯法律。

SEC主席杰伊·克莱顿（Jay Clayton）曾多次警告说，ICOS特别容易滋生欺诈。尽管警告之声犹在耳边，据CoinSchedule网站统计，今年数字代币的销售额已攀升至30亿美元左右。

知情人士称，上周SEC重申，一些数字币交易平台可能逃避法律，没有注册登记。而且在本月早些时候，因为担心几家参与ICO的公司涉嫌非法出售证券，SEC已向其发出传票。

一项研究表明，目前市场上约有220家以加密资产为重点的对冲基金，管理着至少35亿美元。虽然这只是对冲资金行业3.2万亿美元资产规模的一个零头，但已对SEC构成了挑战。许多公司的监管资金规模不足1.5亿美元，这意味着它们不需要在SEC注册。相反，它们通常由所在国进行管理的。

“深思熟虑的方法”

近期，SEC下属的合规检查和视察办公室（OCIE）向一些基金提出信息问询函。如果OCIE发现违规行为，通常会将证据交给SEC执法部门，后者下设一个网络小组，负责数字代币审查的协调工作。

对对冲基金的资产估价方式加以审查，在SEC的检查中司空见惯，因为它直接影响到投资者的资产管理成本。投资越多，收费越高。

就ICO和加密货币而言，对冲基金的定价方法更值得关注，因为在缺乏政府监管、透明度有限的市场上，更容易发生大额交易。SEC曾在3月7日的一份声明中强调了其中的一些风险——未注册的加密交易平台可能缺乏防范欺诈和操纵行为的保护性措施。

保护投资

知情人士说，SEC检查部门的另一个目标是了解基金经理如何对其投资及客户的资金加以保护。

监管机构想知道这些基金是否遵守法规，拥有替客户理财的合法资质，以防止滥用权力。这个问题在数字代币业务中尤其突出，因为许多客户持有虚拟钱包，往往成为黑客的攻击目标。

据一位知情人士说，SEC也要求基金公司对他们与所投资公司之间的关系加以说明。具体而言，该机构质疑基金公司是否对潜在的利益冲突做出适当披露，例如基金经理个人持有ICO股份。

据说，SEC已向至少一家参与ICO投资的对冲基金发出传票。在另一项调查中，代理执法律师对一些投资银行的代币销售提出质疑。

逃避登记

一位知情人士说，SEC的另一大顾虑在于《代币期货简单协议》（Simple Agreement for Future Tokens），这种投资结构被许多初创企业用于销售代币以筹集资金。一些公司已经在使用这一协议逃避SEC注册。

但SEC态度强硬。该机构主席克莱顿在去年11月向一群律师表示，尚未看到一次带有“安全标记”的代币发售活动。(斯眉)