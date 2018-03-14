蓝莓评测获2018微博年度媒体消费传播奖

蓝莓评测首席产品官徐鹏皓

新浪科技讯 3月14日下午消息，今天下午，微博和新浪网联合举办以“共建消费新生态”为主题的3·15论坛，双方联合推出的消费者服务平台黑猫投诉结束试运营，正式上线。蓝莓评测获得2018微博年度媒体消费传播奖。

蓝莓评测首席产品官徐鹏皓称，该机构专注于中国中高端领域的横向评测，包括消费升级和横向评测。蓝莓评测有三条军规：绝不接受任何评测的赞助，评测产品都是租赁；绝对不针对任何商家和平台，；绝对不希望替代国家的任何监管部门。

徐鹏皓认为，微博作为一个最大的社交媒体平台，连接消费者和企业。“往年的315更多讨论的是打假，但这两年，讨论更多的是产品品质和服务质量”，他认为，这是一个消费升级大趋势的体现。按照微博公开、公正、公平的特质，不仅是连接消费者和企业，同时给第三方机构一个连接，“让我们连接了平台和消费者，我们的评测的内容可以反馈给消费者，让消费者得到最优的消费者决策”。

论坛期间，微博还发布了《2017微博消费者权益保护白皮书》，对过去一年备受关注的网络热点维权问题进行盘点和分析。

黑猫投诉平台官方数据显示，自1月30日试运营以来，该平台共收到投诉3000多件，范围涉及电商、出行、酒旅、食品、电子消费品、视频网站等多行业，其中，90%的投诉已联系处理，50%的投诉得到商家的迅速响应。目前，黑猫投诉的相关话题阅读量已经超过2000万，已成为消费者维权的重要渠道。(韩大鹏)