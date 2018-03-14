比特币当道开启无现金时代？欧洲央行决策者说不！

比特币深受人们喜爱，有人就借机提出让比特币取代现金。但两位欧洲主要政策制定者明确表示，这是不可行的，赶紧打消这一念头吧。

周二（3月13日），欧洲央行执行委员会成员科雷（Benoit Couere）和国际清算银行市场委员会主席杰奎琳·洛（Jacqueline Loh）共同撰写并发表了一篇关于此事的文章。该报告称，以区块为基础的代币很少用在给商品定价上。因此，用它来付款无多大意义。随着非现金支付方式的增加，某种电子付款的方式可能会出现。

比特币和其它的加密数字货币有点像海市蜃楼。即使在世界上许多地方仍适用，但现金将不会成为唯一的支付方式。国际清算银行（BIS）的一项新研究显示，在25个主要国家中，非现金支付的规模几乎翻了一番。

现金如今是人们获得由央行支持的货币的唯一途径。如果现金消失了的话，那么经济将完全依赖于商业银行的流动性。尽管发行央行数字货币（CBDC）可以解决这一风险，但它也可能破坏金融体系和经济目前运行的方式。CBDC将挑战目前银行吸收客户存款的模式，用这些钱为贷款提供资金，有利于促进经济的发展。保持金融稳定是很重要的，同时也要仔细分析银行的业务模式。这样一种货币将不能像现金那样给予同样的匿名性，因为它将导致非法使用。

现金具有匿名性，但倘若发行央行数字货币的话就要取消匿名性了，因为匿名的话将导致别有用心的人非法使用它。可是取消匿名性的恶化也可能会出现一个新的问题，那就是央行持有的个人信息的数量将会是史无前例的多。