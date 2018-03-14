新浪科技> 互联网> 新浪黑猫投诉平台正式亮相专题 > 正文

黑猫投诉平台正式上线 专家：新媒体是维权重要途径

黑猫投诉平台正式上线 专家：新媒体是维权重要途径
2018年03月14日 15:44 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
中国消费者权益保护法学研究会副秘书长陈音江中国消费者权益保护法学研究会副秘书长陈音江

　　新浪科技讯 3月14日下午消息，今天下午，微博新浪网联合举办以“共建消费新生态”为主题的3·15论坛，双方联合推出的消费者服务平台黑猫投诉结束试运营，正式上线。中国消费者权益保护法学研究会副秘书长陈音江称，消费者对新消费知识缺乏经验，消费时会遇到很多新问题，而新媒体是重要的维权途径。

　　陈音江称，近些年，新的消费模式不断出现，生活便利的同时也带来了困惑。目前，工商部门、消协等部门均开发了绿色通道，而微博和黑猫投诉平台的出现是一个很好的补充。

　　“这些年很多新的消费模式，涉及到了很多新的消费知识，消费者对新的消费知识又缺乏经验，在消费过程当中会遇到很多问题”，陈音江说，针对这种情况，新媒体显然是一个有力的补充，也是一种重要的维权途径，“途径分为五步，第一是协商，第二是向消协投诉，第三是向有关部门仲裁，第四是通过工商解决，最后是通过法律途径解决”。

　　论坛期间，微博还发布了《2017微博消费者权益保护白皮书》，对过去一年备受关注的网络热点维权问题进行盘点和分析。

　　黑猫投诉平台官方数据显示，自1月30日试运营以来，该平台共收到投诉3000多件，范围涉及电商、出行、酒旅、食品、电子消费品、视频网站等多行业，其中，90%的投诉已联系处理，50%的投诉得到商家的迅速响应。目前，黑猫投诉的相关话题阅读量已经超过2000万，已成为消费者维权的重要渠道。(韩大鹏)

我要反馈
相关专题： 新浪黑猫投诉平台正式亮相
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有