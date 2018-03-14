黑猫投诉平台正式上线 专家：新媒体是维权重要途径

中国消费者权益保护法学研究会副秘书长陈音江

新浪科技讯 3月14日下午消息，今天下午，微博和新浪网联合举办以“共建消费新生态”为主题的3·15论坛，双方联合推出的消费者服务平台黑猫投诉结束试运营，正式上线。中国消费者权益保护法学研究会副秘书长陈音江称，消费者对新消费知识缺乏经验，消费时会遇到很多新问题，而新媒体是重要的维权途径。

陈音江称，近些年，新的消费模式不断出现，生活便利的同时也带来了困惑。目前，工商部门、消协等部门均开发了绿色通道，而微博和黑猫投诉平台的出现是一个很好的补充。

“这些年很多新的消费模式，涉及到了很多新的消费知识，消费者对新的消费知识又缺乏经验，在消费过程当中会遇到很多问题”，陈音江说，针对这种情况，新媒体显然是一个有力的补充，也是一种重要的维权途径，“途径分为五步，第一是协商，第二是向消协投诉，第三是向有关部门仲裁，第四是通过工商解决，最后是通过法律途径解决”。

论坛期间，微博还发布了《2017微博消费者权益保护白皮书》，对过去一年备受关注的网络热点维权问题进行盘点和分析。

黑猫投诉平台官方数据显示，自1月30日试运营以来，该平台共收到投诉3000多件，范围涉及电商、出行、酒旅、食品、电子消费品、视频网站等多行业，其中，90%的投诉已联系处理，50%的投诉得到商家的迅速响应。目前，黑猫投诉的相关话题阅读量已经超过2000万，已成为消费者维权的重要渠道。(韩大鹏)