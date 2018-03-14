Coinbase已获英国电子货币许可 或在欧盟范围内运营

新浪科技讯 北京时间3月14日下午消息，本周三Coinbase宣布，已获得英国金融管理局（FCA）授予的电子货币许可证，可名正言顺地在英国和欧盟提供支付和发行数字代币等服务，后者可以用来进行信用卡、互联网或电话支付。

Coinbase公司的发言人澄清说，电子货币不同于加密货币，该公司必须严格遵守一系列消费者保护规定。

为此，Coinbase解释称：“我们一直致力于确保客户的资金安全，这次业务更新意味着我们对电子货币业务的保障措施和操作标准符合金融监管机构的要求。其中包括客户资金隔离，即所有客户的法定余额都将从Coinbase的资金中分离出来，单独存放在独立的银行帐户。”

值得注意的是，FCA许可证允许Coinbase在欧盟23个成员国开展业务，但目前尚不清楚英国脱欧一事会否对该公司的运作造成影响。

发言人说，Coinbase可以在欧盟成员国范围内进行交易，直到彻底实现英国脱欧。如果某些允许该公司在英国继续交易的规则不复存在，企业将暂停运营，直到在英国获得新的授予许可为止。

新闻稿上说，除了获得新的电子货币许可，Coinbase宣布正在加入英国的更快支付体系（Faster Payments Scheme），旨在为当地居民提供高效的银行汇款服务。虽然Coinbase仅仅推出了一个试点项目，但在接下来的几周，每一位英国客户均可办理业务。

进军英国和欧盟是Coinbase公司致满足欧洲市场需求的部分举措。为此，该公司还计划将其在伦敦的团队人数扩充到目前的八倍。(斯眉)