继Facebook之后 谷歌将全面禁止加密货币与ICO广告

新浪科技讯 北京时间3月14日下午消息，据彭博社报道，谷歌将会于今年6月开始禁止推广加密货币与代币发行（ICO）的线上广告，此举将会是对这种新兴高危金融产品的沉重一击。

今年1月，Facebook公司也采取了类似的举措，再加上谷歌，数字货币将无法在世界上最大的两个网络广告平台上进行宣传。本周三晚间，谷歌对外宣布了这个政策，谷歌表示他们将会开始封锁与“加密货币以及相关内容”有关的广告。除了加密货币广告之外，谷歌还将对其他一些高风险的金融产品广告进行限制，例如“二元期权”。目前，在谷歌上搜索“二元期权”和“购买比特币”时在顶部还可以看到4个广告。

另外，谷歌还发布了他们一年一度的“坏广告”报告，这个报告会披露该平台上出现的恶意、诈骗以及争议性广告的数量，这些广告会出现在谷歌的搜索、展示和视频平台中。2017年，谷歌表示他们移除了超过32亿条坏广告，而2016年这一数字为17亿条。

例如，谷歌去年移除了7900万条诱导用户点击恶意网站的广告。另外谷歌还在加速对具有误导性内容的移除工作。该公司在2017年封禁了7000个账户，原因是这些账户发布了有误导性的新闻内容。另外谷歌还封闭了超过1.2万个网站，因为这些网站从其他内容发布商那里抄袭了信息。

谷歌所移除的那些广告，以及未来将禁止的比特币广告并不会对该公司的收入造成多大的影响。去年谷歌的广告营收达到了954亿美元，较2016年上涨了20%。(月恒)