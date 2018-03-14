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投行分析师：亚马逊的市值将在2022年达到一万亿美元

投行分析师：亚马逊的市值将在2022年达到一万亿美元
2018年03月14日 06:11 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月14日凌晨消息，据华尔街投资银行杰弗瑞消息，电商巨头亚马逊在新兴市场中的出色表现将提升该公司的股价。

　　华尔街著名投资银行杰弗瑞（Jefferies）反复强调其对于亚马逊股价的买入评级，并预计亚马逊的在线广告业务将在未来5年内实现快速增长。

　　本周二，在一篇写给客户们的报告中，杰弗瑞分析师布伦特·泰尔（Brent Thill）表示：“我们认为在线广告将成为亚马逊最具盈利能力的业务，就像其现在的云计算服务AWS一样。我们预测亚马逊的市值将在2022年达到1万亿美元。”

　　泰尔将亚马逊的目标股价从1750美元提升至1850美元，较周一的收盘价高出了16%。现在，亚马逊的市值将近7700亿美元。

　　该分析师预测亚马逊的广告业务销量每年增长43%，这样的话，到2022年其广告业务将会为公司带来220亿美元的收入。目前来说，亚马逊的广告业务每年的收入为40亿美元。泰尔称，美国消费者的网上商品搜索有一半以上都是在亚马逊上完成的。

　　泰尔写道：“随着亚马逊与品牌商间的联系越来越紧密，我们相信广告业务将给亚马逊的核心电商业务带来巨大的积极影响。亚马逊可以向广告商们提供它们想要的数据，那就是由真实销量带来的数十亿用户浏览记录。”

　　本周二收盘时，亚马逊的股价稍稍下跌至1588.18美元每股。（小宝）

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