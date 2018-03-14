微软女性员工发出238封投诉信 称公司存在性别歧视

新浪科技讯 北京时间3月14日凌晨消息，本周一，据法院公布的文件显示，在美国地区微软公司工作的女性技术员工于2010年至2016年间共计向公司提交了238次有关性别歧视和性骚扰的内部投诉信。

该数据是由此次起诉微软的原告们透露的，她们起诉微软公司习惯性地拒绝给女性员工加薪或提供晋升的机会。微软方面称并没有此类规定。

在2015年，于西雅图联邦法庭审理的诉讼微软性别歧视案件吸引了大量的关注，之后又有娱乐界、媒体界、和政治界的许多有影响力的女性由于所属公司内存在的性骚扰问题而相继离职或被开除。

作为诉讼程序的一部分，有关微软公司的人力资源规定的细节都公布在了法律文件中。原告与被告双方正交换各自提交的文件，开庭审理时间还没有确定。

据路透社报道，这些内部抗议信中有118封是有关性别歧视的，但其中只有一封被微软公司人力资源部门认为是“存在的”。原告的代理律师称微软公司对于这些内部抗议信的态度是“没有诚意的”。原告的代理律师们正准备走集体诉讼的途径，这将有超过8000名女性参与其中。

微软则坚持称这个问题并没有那么严重或者波及范围并没那么广，不足以走集体诉讼的程序。该公司还称此次案件中涉案人数不应该公开，因为这有可能影响将来公司员工提出抗议的积极性。

微软在一份于周二发表的声明中表示，微软公司内部有一个完善的系统来调查员工们提出的疑虑，同时公司也希望员工们说出自己的想法，给公司提意见。

于今年一月份由Pew Research Center发布的一份研究报告发现，在科学、技术、工程、和数学领域的女性员工中有一半曾在工作中有过性别歧视的经历。这份报告中还发现有36%的女性称性骚扰同样是工作中存在的一个问题。除上述提到的行业之外的领域也存在此类情况，有41%的其他行业的女性员工表示在工作中遇到过类似问题。

据称微软公司每年都会花费5500万美元用来“促进多样化和包容性”。然而，该公司在最近几年内频繁被指控称存在性别歧视。曾有报道称微软在2016年举办的游戏开发者大会上雇佣了打扮成校园女生的舞蹈演员来为来宾表演节目。（小宝）