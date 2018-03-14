美国南卡罗来纳州对两家加密货币挖矿公司颁布禁令

FX168财经报社（香港）讯 Finance Magnates周二（3月13日）报道，美国南卡罗来纳州司法部长近日对两家加密货币挖矿公司颁布了禁令。

这一禁令颁布于3月9日，针对Genesis Mining和Swiss Gold Global Inc，命令它们终止一切在该州境内的运营。

而这源自于南卡罗来纳州将挖矿合约视为证券，因此在没有恰当监管的情况下出售给当地居民是非法的。同时，南卡罗来纳州股票委员会判定，Swiss Gold Global作为经纪商出售挖矿协议给Genesis是未经注册的。

Genesis Mining目前提供比特币、达世币和以太币等六种加密货币云挖矿服务。通过挖矿合约，客户在一定时期内租用云平台的一定量的计算能力。

但南卡罗来纳州监管机构认为，Genesis及其客户间的协议“构成投资合约因此应被视为证券”。其还禁止这两家公司未来在该州境内经商。目前这两家公司还可上诉。

数日前，美国新泽西州监管部门也对一家区块链公司颁布了禁令，判定该公司出售未经注册的证券给当地居民。