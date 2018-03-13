BAT回归A股加速度 证监会就CDR已成立专门工作小组

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原标题：BAT回归A股加速度 CDR成“快车道”

来源：界面

作者：王付娇

在海外上市的互联网巨头想绕过复杂的法律程序和借壳运作，迅速回归A股市场该怎么做？

界面新闻记者获悉，近日已经有互联网巨头在积极联系国内投行运作相关事宜。背后的契机是，证监会希望通过特事特办的方式，让一批巨头以发行CDR（中国存托凭证）的形式在A股交易。

CDR全称Chinese Depository Receipt，即中国存托凭证。存托凭证（DR）是指在一国流通的代表外国公司有价证券的可转让凭证。按其发行或交易地点不同，被冠以不同的名称，比如美国市场上的存托凭证就叫做ADR。

DR算是一种主流的上市方式，BAJ在美国上市都是发行ADR的方式。且多数中概公司都是以发行存托凭证（DR）的方式在美股上市。因为美国有相关证券法律规定，在美国上市的企业注册地必须在美国；注册地不在美国的企业，就只能采取存托凭证的方式进入美国资本市场。

中国也是同理，若采取CDR的方式，则相对方便很多，上市手续简单，发行成本低，上市周期缩短。

3月3日财新网报道称第一批入围CDR名单已出炉，共有八家企业，除了百度、阿里、腾讯、京东这四家，还有携程、微博、网易以及香港上市的舜宇光学。

界面新闻记者从消息人士处获悉，BATJ中有的公司对于A股上市意愿并不强烈，还在观望当中。而名单中的其他公司有的已经开始积极运作。另外，证监会内部也已经成立了专门的工作小组，在全力推进CDR相关事宜。

不过，关于具体的执行时间表以及第一批试点企业之后其他的“独角兽”公司会如何安排，目前尚无明确消息。

今年两会期间，相关委员及代表也对这一话题有不少表态。

3月6日，证监会副主席阎庆民在参加政协经济界联组讨论后接受了媒体采访，对于海外新经济企业回归适合发行A股IPO还是采用CDR的方式，他回应称，CDR的方式更合适，这也是国际惯例。可以避免一些法律原则上的不适用。制度进展正在研究。

随着证监会按照十九大精神，支持“新经济”发展，监管层力图推进IPO改革，留住BATJ等海外上市企业的态度已经十分明确。此外，最近360回归A股、富士康IPO特批等为“独角兽”企业开通绿色通道的举措，符合相关规定者可以实行“即报即审”。

在接受媒体采访时，全国人大代表，百度董事长兼CEO李彦宏表示，一直希望百度能够整体在国内上市，因为主要的用户和市场都是在中国，如果主要股东也在中国就是最理想的情况。

他指出，“当年之所以去美国上市，是因为政策不允许，百度的VIE结构从中国的法律来看是一个外资公司。这一问题目前仍然存在着政策的障碍，任何时候政策允许百度回来的话，我们肯定是希望能够尽早回到国内股市。”

网易丁磊认为，中国实现经济的振兴和繁荣，一定离不开一个完善的、领先的金融市场。“一个完善、领先的金融秩序的建立，在未来5到10年或更长时间的发展中，至关重要。”对于是否会让网易回归A股，他的回复是“我们当然会考虑。”

全国政协委员、搜狗总裁王小川时也表态称搜狗会考虑回归A股。据证券日报报道，王小川表示，毕竟公司是服务中国网民的，现在政策也比较支持，公司有在考虑这个事情。“搜狗看好这个事情，也有意愿回归A股，会跟着政策走。”

3月5日，携程投资部人士也回应称，“我们很高兴能够成为首批被提及的互联网公司之一。中国是世界上增速最快的在线旅行市场之一，也是携程的主要客源地。作为中国领先的在线旅行企业，携程在中国拥有庞大的用户群。携程希望更多用户能在中国资本市场上更便捷地分享携程快速发展的收益。我们对此非常期待。”