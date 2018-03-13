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调查显示超二成韩国年轻人曾买虚拟货币

调查显示超二成韩国年轻人曾买虚拟货币
2018年03月13日 11:34 新浪财经
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　　新浪美股 北京时间13日消息，据韩联社报道，韩国金融投资者保护基金会表示，去年12月针对首尔和六大广域市及环首都卫星城居住的2530名25-64岁市民进行有关虚拟货币的调查，发现，20-29岁人群中每5人中就有1人曾购买虚拟货币，购买虚拟货币的比例与年龄成反比。

　　总体而言，13.9%的受访者回答曾购买过虚拟货币，其中超过一半的7.5%受访者回答已经抛出不再持有，6.4%的受访者表示仍持有虚拟货币。反之，54.7%的受访者表示虽然知道虚拟货币但未曾购买，31.3%的受访者表示不清楚且未曾购买。

　　调查显示，购买虚拟货币的比例随着年龄增长而减少，20-29岁中有购币经历的比例为22.7%，30-39岁为19.3%，40-49岁为12%，60-69岁为10.5%，50-59岁为8.2%。

　　购币金额与年龄成正比。60-69岁投资者平均购币658.9万韩元（约合人民币3.9万元），其后依次是50-59岁（628.8万韩元）、40-49岁（399.2万韩元）、30-39岁（373.9万韩元）、20-29岁（293.4万韩元）。另外，60-69岁投资者中投资超千万韩元的比例高达21.1%。

　　责任编辑：于健 SF069

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