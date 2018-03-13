滴滴回应ofo采取债权融资：从未行使否决权

新浪科技讯 3月13日上午消息，传闻已久的ofo新一轮融资终于落地。值得注意的是，此轮融资采取股权与债权并行的融资方式。但对于滴滴干扰ofo融资的说法，滴滴方面再回应称，从未行使否决权。

滴滴与ofo的关系可谓曲折。滴滴曾参与ofo此前的多轮融资中。去年4月，滴滴还将ofo接入到App中，用户可直接在滴滴上面使用ofo的服务。随后，滴滴系派出三名高管进驻ofo，不过不久后便被宣布休假。外界认为，滴滴与ofo管理层在多个方面存在矛盾，比如ofo是否与摩拜合并以及合并的具体方案，ofo在滴滴出行体系中的独立地位等等。

与ofo出现嫌隙的滴滴开始在共享单车领域单独布局，与小蓝单车达成托管将其复活，并推出了自有单车品牌青桔单车，滴滴App中的单车入口也不再是ofo独享。

ofo方面也开始寻求其它势力驰援。去年第四季度，阿里巴巴领投ofo新一轮融资10亿美元的消息不断传出，但双方迟迟未对外宣布具体融资细节。当时有媒体报道，融资过程中ofo的多位股东已经同意，且已在投资协议上签字，但滴滴迟迟不肯签字。不过滴滴方面当时否认了未签字一事，称在ofo此轮融资中并未使用否决权，阿里因未完成尽调也并未签字。

今年年初，知情人士向新浪科技透露，阿里已给ofo约2亿元，用于缓解资金链紧张，其余金额尚未达成一致，原因在于“阿里是否进入董事会”方面出现了分歧。而此轮融资后，知情人透露，阿里已经正式进入ofo董事会。

对于此次ofo采取股权与债权并行的融资方式，滴滴方面仍旧表示，从未行使否决权。不过曾连续参与ofo C轮、D轮和E轮融资的滴滴此次未出现在投资方名单中。(张俊)