腾讯11亿美元投资斗鱼、虎牙：意欲整合游戏直播？

3月8日，游戏直播领域上演了一场资本盛宴。当天，斗鱼和虎牙两个游戏直播平台相继宣布完成最新一轮融资，颇有意思的是，两家企业的投资方均为腾讯，投资总额接近11亿美元。

同处游戏直播第一梯队的斗鱼和虎牙，是一对老冤家。据了解，双方在平台的运营模式和内容品类上几乎相同，因此竞争也更加激烈。不过，在有了腾讯这个共同的大股东后，二者的关系或将发生一些转变。

DCCI互联网研究院院长刘兴亮在接受21世纪经济报道记者采访时表示，腾讯的接连投资，使得游戏直播平台正在向寡头化集中。目前，游戏直播平台的数量非常多，但实际上市场需求并不大。未来，大而全的平台最多只剩下两三家。

斗鱼、虎牙分获投资

3月8日上午，斗鱼CEO陈少杰对外宣布，斗鱼刚刚完成了新一轮6.3亿美元融资，由腾讯独家完成。仅隔半天之后，欢聚时代发布公告称，旗下虎牙直播已与腾讯签订了B股股权融资协议，腾讯向虎牙投资约4.616亿美元。

对于斗鱼来说，腾讯并不陌生。在斗鱼此前已完成的5轮融资中，腾讯参与了其中B轮6.7亿元和C轮15亿元的投资。虽然斗鱼并未公布本轮融资后的估值，但可参考的是，去年11月，斗鱼在完成10亿元的D轮融资后，宣布其估值已超过100亿元。

与斗鱼不同，虎牙是首次接受腾讯投资，此前，虎牙只进行过一轮融资。去年5月，虎牙完成了约7500万美元的A轮融资，该轮融资由中国平安保险海外（控股）有限公司领投，高榕资本、亦联资本、晨兴创投、欢聚时代董事会主席李学凌、虎牙直播CEO董荣杰跟投。

值得关注的是，腾讯在完成本轮对虎牙的投资后，将获得另外一项权利。根据欢聚时代发布的公告，本次融资后，欢聚时代仍保持对虎牙直播的控股权。但在投资完成的第二年和第三年之间，腾讯可以逐步通过市场公开价格购买虎牙直播剩余股份，最多达到50.1%的控股权。

这也意味着，在未来的两三年内，腾讯如果愿意，可以获得对虎牙的控股权。野村证券分析师史家龙告诉记者，本轮融资后，虎牙的估值可能为15亿美元，这个金额低于野村证券此前对其约27亿美元的估值。

史家龙认为，如果让腾讯成为战略投资者，虎牙将可能从腾讯获得更多的游戏资源，包括但不限于一些重磅游戏的竞赛转播权。因此，腾讯在此次交易中获得更有利的估值，并不会令人惊讶。

一位虎牙内部员工向记者表示，虎牙目前与腾讯的每款竞技游戏都有合作。可预期的是，在完成此轮融资后，双方的合作会变得更加紧密。

腾讯或整合游戏直播

在整个直播行业的发展浪潮中，游戏直播作为一个细分领域，一直扮演着非常重要的角色。根据CNNIC发布的第41次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2017年12月，网络直播用户规模达到4.22亿。其中，游戏直播用户规模达到2.24亿，较上年底增加7756万，占网民总体的29.0%。

尤其是去年下半年，“吃鸡”游戏的爆发更是让市场看到了游戏直播的潜力。一位业内人士告诉记者，“吃鸡”游戏在国内没有上线的情况下，仅通过游戏直播及其他社交渠道的传播，就能够引发全民热潮，这足以说明直播这种内容表现形式，对游戏的宣传推广能起到很大的作用。

刘兴亮则表示，对于腾讯来说，其最大的业务来自于游戏，而游戏直播作为游戏生态链中的重要一环，对腾讯的重要性不言而喻。正在参加全国两会的全国人大代表、腾讯董事会主席马化腾近日在接受媒体采访时也表示，腾讯正在探索发展短视频、直播等新型社交平台。

据极光大数据日前发布的《2017年移动互联网app榜单报告》，2017年12月，斗鱼直播、YY和虎牙直播分列网络直播app渗透率排行榜前三，渗透率分别为3.6%、3.3%和2.9%。

史家龙向记者分析，腾讯投资虎牙是为了进一步巩固其在电子竞技游戏中的地位，腾讯肯定不愿看到虎牙这样的头部游戏直播平台，加入到网易、阿里巴巴这些直接或者潜在的竞争对手阵营中。

据悉，今年2月，网易游戏曾宣布将全方位布局直播战略，并把电竞和直播生态圈作为重点发展方向。而更早之前，阿里巴巴宣布成立游戏事业群，也显露出要从利润丰厚的游戏市场分一杯羹的意图。

史家龙认为，对于被投资企业，腾讯向来不过多干涉，所以短期内，腾讯的投资对斗鱼和虎牙两个平台的影响并不会太大。但长期来看，如果这两个平台的竞争进一步加剧，此前相互高价挖角的情况继续出现，腾讯或将进行介入。

刘兴亮则表示，以往互联网行业的合并案例，大多数是因为有共同的投资人从中撮合，因为投资人不愿意看到所投企业之间出现恶性竞争。而对于斗鱼和虎牙来说，未来相互竞争的情况肯定难以避免，腾讯作为双方共同的投资人，撮合二者合并也并非不可能。