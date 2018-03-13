当当错失电商红利成海航猎物 与亚马逊腾讯百度错过

错失电商红利 当当网沦为海航猎物

来源：南方都市报

与亚马逊、腾讯、百度一再擦肩而过的当当网联合创始人李国庆、俞渝夫妇似乎下决心要把当当卖掉了。近日，随着海航系旗下天海投资的一纸公告，纠结多年的当当股权出售事宜最终有了结论。“天地孤影任我行，世事苍茫成云烟！祝愿文化电商独角兽敢做敢当当！”3月11日凌晨，当当网联合创始人、CEO李国庆在社交平台上发出如是感言，这是他在海航系并购当当网的消息传出后首次发声。

“纵向来说，当当似乎也在前进，但与同行相比，它的发展速度远远落后于平均水平。”业内人士表示，这或许就是当当快速“跌落”的原因。南都记者留意到，易观2017年三季度中国网络购物B2C市场典型企业的同比增长率示意图也显示，当当在9家企业中垫底，远远低于平均增速。

从“中国亚马逊”到“夫妻店”

作为最早的电商平台之一，当当网由李国庆、俞渝夫妇于1999年创办，以卖书起家，后逐步扩展至全品类电商零售平台，并于2010年赴美上市。上市当天，当当网股价大涨86%，以103倍的高市盈率和3.13亿美元的IPO融资额，创出中国企业境外上市市盈率和亚太区2010年高科技公司融资额两项历史新高。

辉煌时期的当当网一度被称为“中国亚马逊”，但随着阿里和京东等平台的快速崛起，当当逐渐掉出第一梯队。2016年当当私有化退市时，公司市值仅为5.37亿美元，不足2010年上市时的四分之一。易观发布的《中国B2C市场季度监测报告2017年第3季度》数据显示，在第3季度，中国B 2C市场出版物交易规模为68 。4亿元人民币，同比增长22.4%，其中京东以市场份额36 。2%，超越当当网占据的35.1%市场份额，位居中国线上图书销售市场份额第一。

与此同时，当当网的标签也从“中国亚马逊”变为一家“夫妻店”。

有业内人士把李国庆和俞渝的分歧视为当当网一路下滑的主要内部原因。事实上，当当私有化后，李国庆也曾反思称夫妻创业苦不堪言。3月6日李国庆在朋友圈中 写 道 ：“所谓的婚姻就是。。。。。有时候很爱他。。。。。有时候想一枪崩了他。。。。。。。。。。大多时候是在买枪的路上遇到了他爱吃的菜……买了菜却忘记了买枪……回家过几天想想还得买枪……”

与亚马逊、腾讯、百度擦肩而过

不过，艾瑞咨询CEO张毅认为，除了决策层的分歧之外，还有经营方面的原因。

事实上，近些年，围绕当当网的“并购”消息始终没有消停。2004年，亚马逊想以1.5亿美元收购当当网。据当时的公开消息称，亚马逊要求占70%甚至100%的股份，但李国庆和俞渝的底线是20%至25%。2013年，百度提出入股当当网，但最终也因为占股比例及交易价格没谈拢而作罢。2014年，腾讯也曾有意入股当当网，希望占股33%，但李国庆只愿给25%。

南都记者留意到，2014年，也就是当当上市四年之后首次实现盈利，实现净利润8812万元。财报显示，当当的总交易额（GMV）为人民币142.43亿元，活跃用户达到2400万，位列中国电商前三，仅次于天猫和京东。此外，2014年当当的图书销售在总营收（GMV）的比重已从2012年的51%降到35%。“当时电商市场的天花板还不明显，行业梯队还没有完全定型，当当是有机会搏一搏”，艾瑞咨询CEO张毅向南都记者分析称，这是当当迟迟拒绝收购的原因之一，“另一方面则是价格没有谈拢。”

然而，到了2015年，在阿里“双十一”的带动下，全网销售总额达到1229亿元，比2014年同比增长53%；移动端占比达到68%，首次超过PC交易，中国消费者购物习惯正发生迁徙，互联网电商整体进入狂飙时代。

但当当显然并没有与之同步。2015年第三季度，当当订单总量为2010万份，同比仅增长7%，其中移动订单仅占42%。第三季度，当当网GMV为16.8亿元，同比下滑3.4%。当当公布的数据显示，2017年注册用户增长至2.5亿，年活跃用户达到4000万以上，客贡献同比增长18%，转化率25%。

“纵向来说，当当似乎也在前进，但与同行比较，这个速度太慢，它需要不停的奔跑才能够呆在原地。”业内人士人士表示。而艾瑞咨询的数据也显示，2010年上市时当当在B 2C市场的份额有9.2%，但至去年第三季，其所占份额已下滑到0.4%，而天猫和阿里则分别占据52%和31%。

开始向新零售迭代

易观分析认为，眼下电商市场在高速成长中逐步向新零售迭代，尤其是电商巨头引领向线下渗透。南都记者了解到，今年1月，当当网线下书店全国首家旗舰店在重庆开业，面积约2500平方米，将引进轻餐软饮、花艺家居、艺文教室、手作小物等六大跨界业态。目前，当当在长沙、沈阳、长春等地已开了10家线下实体门店。

“海航的老业务都是重资产，缺乏时尚、前卫资源，需要注入新概念”，张毅向南都记者表示，另外，当当的业务和用户还有一定地位，可以帮助海航实现线上线下新零售的转化。

采写：南都记者 马宁宁