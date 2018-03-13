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一笔33亿的生意： 光线、新丽和腾讯都在想什么？

一笔33亿的生意： 光线、新丽和腾讯都在想什么？
2018年03月13日 05:36 21世纪经济报道
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　　本报记者 吴燕雨 北京报道

　　3月11日晚间，光线传媒发布公告表示，将以33.1704亿元的价格将其持有的新丽传媒27.6420%的股份出售给林芝腾讯

　　此次交易后，加上腾讯旗下公司世纪凯旋所持有新丽传媒的4.08%股权，腾讯共持有新丽传媒31.72%股权。与新丽传媒董事长、第一大股东曹华益33.31%的持股相比，仅低了1.59%。

　　这一笔生意对三方意味着什么？

　　在IPO上屡屡受挫的新丽传媒宣布放弃IPO。不过，有了腾讯的加持，其在资金已经找到了有力的支持。

　　对于光线而言，公告显示，经初步测算，就本次交易公司将取得的投资收益约为22.66亿元（未扣除所得税）。从光线2017年业绩快报数据来看，这是其全年净利润的3倍。此外，光线于同日与新丽传媒签署了战略合作协议，虽不再持有股权，却不会停止在业务上的合作。

　　购入股权后，在文娱领域涉足颇深的腾讯将与新丽传媒展开业务层面的合作。腾讯集团方面对21世纪经济报道记者回应表示，在腾讯生态中，基于过去六年中对于泛娱乐战略的坚持推行，既有包括游戏、音乐、文学、动漫、电竞在内的全面IP培育平台，又有涵盖海量用户的在线视频平台和电影票务平台。新丽传媒有持续制作头部影视内容的能力，后续双方将利用各自优势资源，深入合作，为行业带来更多口碑式作品。

　　放弃IPO

　　公告发出当晚，腾讯集团就公开表示，由于排队企业众多，上市等待期较长。因种种不确定因素和公司发展战略考虑，新丽传媒决定暂时放弃A股IPO，并表示正在积极帮助老股东寻求退出方式。

　　“此时腾讯加入不仅可以解决老股转让问题，稳定股权结构；更将加深双方合作，为行业带来更多口碑式作品。”

　　第二天，新丽传媒董事长曹华益便对媒体确认了这一消息，明确表示将放弃IPO计划。

　　香颂资本董事沈萌对记者分析，新丽传媒放弃IPO，一方面因为近期监管风向对影视企业IPO并不有利；另一方面因为引入不差钱的腾讯后，在影视投资与制作上新丽传媒可以有充分资金支持，所以除了股东变现外，IPO的紧迫性降低。

　　实际上，早在监管限制影视公司IPO之前，新丽传媒就已在IPO上屡屡受挫。

　　2012年，新丽传媒首次提出IPO申请，却于2014年1月宣布中止IPO；2014年7月，新丽传媒再度披露了最新的招股书。2015年4月7日，新丽传媒等4家企业在信息披露质量抽查中被抽中，进行质量检查，IPO再次终止。2017年2月，新丽传媒再度申请IPO，却再度受阻。

　　2013年10月，光线传媒以8.29亿元的价格，从新丽传媒第二大股东王子文手中购买其所持有的27.64%股权。当时，新丽传媒估值约30亿。4年多后，光线以33亿元价格将这部分股权转让给腾讯，此时，新丽传媒估值已达120亿。

　　这或许是新丽传媒IPO屡屡受阻的原因之一，即与光线之间的同业竞争问题。此外，其2017年招股书数据显示，公司负债总额从2012年的3.96亿元，变为2016年的14.69亿元；光线传媒出售资产公告显示，2017年，新丽传媒经营活动产生的现金流为-3.1亿元。这都给其上市之路带来了巨大阻力。

　　不过，持有新丽传媒股份期间，新丽传媒2014—2017年净利润分别为1.31亿元、1.17亿元、1.56亿元、3.49亿元；其营业收入更是从4.43亿增长至16.7亿元。

　　“对于光线而言，一方面在新丽传媒IPO搁置的背景下，转让的投资收益不错，也卸掉了一个同行业竞争的负担；另一方面可以收回资金再布局自己的业务。”沈萌说。

　　的确，单笔交易的收入达到光线2017年净利润的3倍，获得大笔收益的同时，也并未失去其合作初衷。2013年购入股权时，光线曾表示意在“可以加强公司在电视剧领域的战略布局”。转让股权，并非调整电视剧发展战略。

　　光线发布的战略合作公告内容显示，双方将在IP开发、影视制作、宣传发行等多领域合作，“双方开展影视剧项目合作的数量为每年电影及电视剧各1部， 一方可在另一方提供的影视剧项目合作中享有不低于10%的投资权。”

　　同时，光线还于当天发布了另一则投资公告。宣布以自有资金出资人民币3000万元，认购蓝白红影业新增的注册资本人民币15万元，增资完成后，光线影业取得蓝白红影业6.25%的股权。后者为《红海行动》出品方之一。

　　“利用优势资源”

　　与腾讯日后的合作空间，是此次股权转让的最大看点之一。

　　业务方面，新丽传媒主营影视剧内容及其衍生产品的投资、制作和运营，产品形态主要为电视剧和电影。并立志构建“精品影视内容创作运营平台”。出品了《辣妈正传》《虎妈猫爸》《北京爱情故事》等影视剧，并参与出品了《煎饼侠》《夏洛特烦恼》《火锅英雄》等影片。近三年经营稳健，业绩良好。

　　2017年，出品大热剧《我的前半生》，与陈凯歌合作电影《妖猫传》，并投资出品电影《羞羞的铁拳》等，均为2017年最头部的作品，在业内有着不俗的表现。

　　腾讯则是文娱产业中最重要的巨头公司之一。上周，腾讯曾连续投资了斗鱼、虎牙直播两大直播平台；一周后，又以33亿入股新丽传媒。

　　除了财务考虑，腾讯更看中的或许是通过资本反哺业务，与其旗下业务领域巨大的合作空间和机会。

　　在腾讯的文娱生态中，与新丽传媒可直接产生业务合作的包括腾讯视频、腾讯影业、企鹅影视、阅文集团等。

　　合作空间或许从双方已公开的项目《庆余年》中可窥探一二。去年，腾讯影业发布其自制项目《庆余年》，并与新丽传媒形成战略合作，新丽传媒因此成为《庆余年》的联合制作方。此外，新丽传媒通过签约模式深度绑定了一批编剧人才，将担任《庆余年》的编剧工作。双方还将在《赘婿》、《我真是大明星》中形成合作。

　　腾讯互娱方面对21世纪经济报道记者表示，认投新丽传媒跟腾讯影业无直接关系，但“新丽传媒成长迅速，一直处于行业领头地位，腾讯也在积极寻求增持机会。”

　　此外，新丽传媒一位内部人士曾对记者表示，新丽出品的大剧《如懿传》将于今年播出，腾讯视频为其网络播放平台。

　　目前，腾讯视频正处在业务上升的重要阶段，视频平台市场格局已形成了优爱腾三分天下的局面。在需要继续扩大市场的当下，头部影视版权和自制头部内容的能力，成为了当下视频网站最核心的能力，也是三家目前最重要的着力点之一。

　　作为国内电视剧制作的头部公司之一，与新丽传媒的股权合作，为腾讯视频获得更多独家版权奠定了基础，同时也为腾讯系公司补充其自制原创能力、产出更多自制内容提供了支持。

　　对于内容提供者新丽传媒而言，腾讯拥有行业内最头部的渠道和数据，这对其未来的支持提供了巨大的想象空间。

　　（编辑：李清宇）

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