趣店CEO罗敏称：市值不及1000亿美元就不领工资

原标题：趣店CEO罗敏称创业不为钱市值不及1000亿美元就不领工资

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■本报记者 谢若琳

3月12日，趣店集团发布了未经审计的2017年第四季度及全年财报。报告显示，趣店集团2017年总收入达到47.75亿元，同比增长231%，其中第四季度收入14.91亿元，同比增长108.4%；2017年全年净利润21.65亿元，同比增长275.3%。公司股东摊薄后每股收益达到7.09元，上年同期为1.97元。

数据显示，2017年第四季度活跃借款人达到690万，同比增长52.5%。截至2017年底，趣店注册用户达到6240万，其中2620万用户经过审核，较2016年12月31日分别增加了3390万和1120万。

公司总收入的增长主要得益于交易笔数大幅增加带来的金融服务收入的上升。报告显示，2017年度，趣店集团金融服务收入达到36.422亿元（5.598亿美元），同比增长186.5%。

年报同时披露，趣店作为2017年度重要战略，趣店集团在2017年第四季度开始布局汽车新零售业务，并于上市后正式上线汽车新零售项目大白汽车。至此，趣店集团消费分期传统业务和汽车新零售业务的双引擎战略正式推出。

财报发布当日，趣店创始人兼CEO罗敏发布文章称，创业从来不是为了钱，而是为梦想而来，为了给社会带来微小而美好的改变。他表示，“自2018年1月1日起，本人在趣店集团工作期间，不再从公司领取薪水和奖金，直至趣店集团市值达到1000亿美元。”

当日趣店集团市值52亿美元。根据当日汇率粗略计算，1000亿美元相当于6327.9亿元人民币。按照当日A股市值来衡量，1000亿美元几乎相当于2家格力电器，或者6家云南白药。