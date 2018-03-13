韩国对数字加密货币转变态度 计划为ICO开绿灯

新浪科技讯 北京时间3月13日晚间消息，据韩国媒体报道，韩国政府正在着手制定ICO(首次代币发行)相关政策。这将为韩国公司在数字加密货币市场融资敞开了大门。

《韩国时报》援引知情人士的消息称：“韩国的金融监管机构一直在与税务机构、司法部和其他相关政府机构进行磋商，希望在符合特定条件的情况下，允许韩国企业在国内进行ICO。”

如果该计划能付诸实施，意味着韩国政府政策的一次大转变。就在去年，韩国还准备禁止ICO。当然，韩国政府最终没有强行禁止ICO，韩国人仍然可以合法地投资外国ICO。

报道还称，韩国政府对区块链技术也产生了兴趣，并调整了对数字加密货币的态度。最初，韩国政府严厉打击数字加密货币，而如今转而出台相关政策来进行规范。

上个月，韩国金融监督机构“韩国金融监管局”局长Choe Heungsik称，政府将支持“正常的”加密数字货币交易。

有报道称，去年韩国30家数字加密货币交易所的佣金收入较2016年增长了87.5倍，总额达7000亿韩元(约合6.58亿美元)。为此，韩国政府的一些部门已经开始研究其他国家对数字加密货币的征税方法。(李明)