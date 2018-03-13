新浪科技> 互联网 > 正文

共享单车的春天战事：不烧钱了 要挣钱

共享单车的春天战事：不烧钱了 要挣钱
2018年03月13日 22:24 新京报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　作者 | 薛星星 梁山

　　编辑 | 赵力

　　北京的气温开始回暖。最新的天气预报显示，今日最高气温达到21度。再过一周，就到了春分，黑夜减少，白昼变长。

　　寒冬正在远去。对于共享单车们来说，这个“春天”显得更加来之不易。这场几乎涵盖了中国所有风险投资机构的战争，现在正处于冬天过去后的短暂平静之中——至少表面上是如此。天气的回暖，似乎在预示着，战争又将打响。

　　不过，重振旗鼓的玩家们，已经不会将“烧钱”作为厮杀的利器。在头部玩家摩拜及ofo相继开始恢复月卡收费之后。共享单车，终于开始认真思考起“盈利”这个商业的本质。

　　1

　　整装

　　常营北路附近的一家停车场里，卢志强（化名）已经在这里蹲守半个多月。这里原本堆满了从草房附近搜集而来的近万辆小蓝单车，现在只剩下了200多辆。

　　这些单车正在向北五环顾家庄附近的一处废旧停车场内转移，那里堆放了近7万辆小蓝单车。运输已经接近尾声，再拉一趟，这里的小蓝单车就将清空。

　　今天（3月13日）中午，几个工人正在将地面上堆积的小蓝单车装到两辆厢式货车上。“这里不让放，天天有人来看。”卢志强解释。他在小蓝单车倒闭后不久入职。

　　事实上，这里小蓝单车搜集整修工作也都是由滴滴雇佣的运维团队负责。近来，成千上万辆消失街头的小蓝单车聚集于此，“蓝海”一片的壮观照片也被频繁发上网络。

　　“滴滴收了小蓝之后，就接收了一部分小蓝单车的人（运维人员），自己又招了些。”卢志强说。小蓝单车方面曾在去年12月发放了拖欠运维人员的工资，此后运维基本就由滴滴接手。

　　北五环顾家庄的停车场是一大片露天空地，只是在入口处停放里几辆汽车，里面几乎都是凹凸不平的泥地，堆满了从北京城四处运来的小蓝单车。

图 | 记者薛星星摄图 | 记者薛星星摄

　　大约有二十余位工人正在其中忙碌，他们将损坏程度不一的单车分类整理，之后再逐个装车，运往京郊的一家修理厂进行整修，打上滴滴的logo后再重新投放市场。

图 | 记者薛星星摄图 | 记者薛星星摄

　　过去几天里，不断有新闻媒体来到这里。停车场内的工人对正在进行的工作讳莫如深，拒绝生人的攀谈和询问。“这都是机密。”其中一位正在将单车搬至货车上的工人半开玩笑地说。他指着停车场角落堆积的其他品牌单车说：“那才是坟墓呢，小蓝虽然死了，还是有人管的。”

　　但并不是每辆单车都能有幸被装车整修。能够被装上货车的，大多是品相完好损坏较轻的单车。而损坏严重的，则被丢在原地，“修也不好修”。

　　今年1月，滴滴宣布将接管小蓝单车，之后便开始大面积回收被丢弃在路边的小蓝单车。卢志强说，这些单车在修理厂进行整修后，会被重新投放进北京市场。

　　按照他的说法，被滴滴接管后的小蓝最先回归的地方是西二旗、上地一带，此外，丰台区的方庄、宋家庄附近也有投放。“朝阳没有，还没和政府部门谈好。”

　　滴滴的入局为已经渐趋明朗的共享单车战局增添了新的变数。今年1月，滴滴在成都上线了自有共享单车品牌“青桔单车”。有分析人士称，滴滴自己做共享单车很可能是为了给ofo施压，迫使ofo回到滴滴的管理之下。

　　2

　　蓄势

　　但ofo最后还是从滴滴手中逃出。

　　此前，ofo曾被传出已拿到阿里的新一轮融资，但其股东滴滴一直拒绝签字。不过，滴滴发言人否认此事，并表示滴滴从未在ofo融资时动用过否决权。

　　今天一早，ofo对外宣布完成新一轮共计8.66亿美元的融资。本轮融资由阿里巴巴领投，灏峰集团、天合资本、蚂蚁金服与君理资本共同跟投。ofo在发布的新闻通稿中强调，“将在众多投资方支持下独立发展。”

　　在此之前，ofo深陷资金断裂的传闻。上个月，ofo创始人戴维先后两次通过动产抵押的方式，将平台上的自行车作为质押物，换取阿里巴巴共计17.7亿元的融资。

　　本轮融资是否包括动产抵押换取的阿里巴巴17.7亿元融资？寻找中国创客（ID：xjbmaker）询问ofo公关人员，回应称“一切以新闻通稿为准”。

　　在ofo对外发布的融资新闻中，提到“本轮融资采取股权与债权并行的融资方式。ofo小黄车在共享单车领域开创资产盘活先例……” 这似乎是在表示，戴威通过抵押平台上的自行车换取的17.7亿元的现金也归于这笔融资之中。

　　那么，如果刨去这17.7亿元人民币，ofo此轮的真实融资额应该在6亿美元左右。对比ofo上轮7亿美元的融资，已经有所缩水。

　　另一边，摩拜也在上个月被传出即将完成由美团领投的10亿美元的融资，但之后该消息遭到美团方面的否认。

　　一位知情人士向寻找中国创客（ID：xjbmaker）表示，摩拜最近确实正在进行新一轮的融资计划，规模可能在10亿美元左右，但领投方还未最终确定。

　　“可能是腾讯，也可能是美团。”该知情人士称。

　　2017年下半年，两个头部玩家的融资停滞之时，频频获得融资的是此前一直专注于三四线城市的共享哈罗单车。在和永安行合并之后，哈罗单车在2017年12月先后完成3.5亿美元的D1轮和10亿元人民币的D2轮融资，D轮融资合计超过5亿美元。其中，蚂蚁金服是D1轮的领投方。今年1月，哈罗单车又被曝出即将完成10亿美元的新融资。

　　也是在今天，哈罗单车的高管团队专门从上海跑到了北京，开了一场“全国免押金”的发布会，宣布将和芝麻信用合作，将原本20城免押金的范围扩大到全国。

　　哈罗单车创始人杨磊在之后的媒体群访环节中，未对已经完成新一轮10亿美元融资的传闻作出否认，称“哈罗单车用实际行动来证明这个事情，免押是相当消耗资金的。”

　　3

　　胜负无从预判，烧钱已经无法继续

　　共享单车一点都不喜欢冬天。冬天意味着寒冷、刺骨，最重要的，它会引起单车骑行率的下降。一份调研数据显示，ofo 和摩拜两家在2017年12月份的日均使用频次只有1.63和1.49次。

　　一位摩拜单车内部人士说，冬天骑行率的下降是正常的。这时，企业通常会将损坏的单车进行回收整修，等到天气转暖再投放市场。

　　此前一直专注于三四线城市的哈罗单车在拿到阿里巴巴的融资后，意图在2018年进军一线城市。今年1月，哈罗单车小规模地在北京地区投放了部分单车，称是在“置换”损坏的永安行单车。

　　“今年我们希望更多地为北上广深等一线城市的用户提供服务。”今天的哈罗单车“全国免押金”发布会上，其创始人杨磊透露，2018年哈罗单车将会在一线城市进行布局——这正是ofo和摩拜一直深耕的市场。

　　战争的胜负尚无从预判。唯一可以明确的是，烧钱已经无法继续。

　　今年春节过后，头部的两家共享单车先后取消了此前一直推行的月卡优惠政策，月卡价格恢复至20元/月的水平。

　　过去一年，ofo 和摩拜都进行了大规模的补贴政策，意图抢占市场。摩拜在2017年7月推出了月卡和季卡的优惠活动，月卡2元，季卡5元。一个月后，ofo也推出了“1元包月”活动，只花1块钱即可骑行30天，比摩拜的2元月卡还要便宜一半，几乎相当于一个月免费骑车。

　　有分析认为，这是共享单车在经过高速无序的发展之后，走向理性发展的标志。早期大规模的补贴及投放政策，则是单车企业们吸引用户、扩张市场的手段。

　　在今天面世的一篇戴威与经纬创投张颖的一番对话中，戴威的说法也颇有意味。

　　他说，ofo和摩拜完全有可能在独立的情况下，做到和估值对等的收入、利润。为此，他举了肯德基麦当劳，奔驰和宝马的例子。

　　“共享单车行业合并的概率小，动机没有那么大。”戴威觉得，共享单车行业已由高速发展走向高质量发展的新阶段。

　　这场即将打响的“春天的战争”，终将回归到理性的竞争。随着免押金政策逐渐成为主流，想要依靠押金来对单车业务输血已不再可能。共享单车的玩家们，是时候坐下来思考“盈利”这一商业的本质了。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有