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雷军辞去猎豹移动董事长 CEO傅盛继任

雷军辞去猎豹移动董事长 CEO傅盛继任
2018年03月13日 19:15 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月13日晚间消息，猎豹移动(NYSE:CMCM)今日宣布了一系列董事会成员变动，包括公司董事长雷军已主动辞职，由CEO傅盛继任董事长之职。

　　猎豹移动宣布，任命张宁(Ning Zhang)、赵天阳(Tianyang Zhao)和易玛博士(Dr. Yi Ma)为独立董事。其中，赵天阳将出任审计委员会和薪酬委员会委员，张宁将出任薪酬委员会主席，以及提名和企业监管委员会委员。

　　此外，猎豹移动董事会还任命公司高级副总裁肖洁女士(Jie Xiao)和周品(Pin Zhou)、以及腾讯投资执行董事芮浩(Rui Hao)为董事。

　　与此同时，雷军已主动递交辞呈，辞去公司董事长之职，不再担任公司董事，转而出任公司顾问。雷军辞职后，公司CEO傅盛将继任董事长。此外，吴育强(Yuk Keung Ng)、刘伟(Wei Liu)、丁珂(Ke Ding)和李朝晖(Zhaohui Li)已辞去董事职务。

　　猎豹移动宣布，上述人士变化即刻生效。经过此次调整，猎豹移动董事会现由11名成员组成，其中6位为独立董事。公司审计委员会、薪酬委员会和提名及企业监管委员会成员全部为独立董事。(李明)

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