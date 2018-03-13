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当当CEO李国庆：有资本追逐是一个公司价值体现

当当CEO李国庆：有资本追逐是一个公司价值体现
2018年03月13日 19:06 新浪科技
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李国庆微信朋友圈李国庆微信朋友圈

　　新浪科技讯 3月13日晚间消息，当当CEO李国庆针对最近的收购消息，在某微信群中做出公开回应。李国庆称，回归A股选择很多，“都在洽谈中”，并表示“有资本追逐是一个公司价值体现”。

　　李国庆还表示，当当图书不是微弱优势，百亿销售的当当利润好于千亿销售公司利润。

　　李国庆同时表示，儿子大了，老婆还小，没有情人牵挂，正是事业第二春！将继续在文化商业奋斗10年。

　　以下为李国庆回应全文：

　　1，回归A股选择很多，都在洽谈中，有资本追逐是一个公司价值体现。

　　2，当当图书不是微弱优势，是遥遥领先。百亿销售的当当利润好于千亿销售公司利润，这是差异化竞争的选择。

　　3，办企业就有谈顾客数，销售额及利润，文化企业也如此，否则何谈文化的尊严。当当为作家，出版商提供了财力发展平台，也是增强文化届尊严的平台。

　　4，经济发展，中国文化市场大发展刚刚开始，过去三年：我打造的出版业务已经进入中国前10，网络文学进入前5，电子书用户数第一，听书和新零售势如破竹！文化功能区建设也进入快行线。

　　5，我儿子大了，老婆还小，没有情人牵挂，正是我事业第二春！我将继续在文化商业奋斗10年！这是谁也无法阻挡得。

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