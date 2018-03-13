当当董事长俞渝首度发声：海航只是可能性之一

新浪科技讯 3月13日下午消息，针对著名财经作家吴晓波《谢谢李国庆》的文章，当当董事长俞渝发声称，海航系只是目前探讨的几个可能性之一，她还称“当当即便发生股权变化，新股东跟钱没仇，也愿意当当更好。”

实际上，去年10月就有外媒报道称海航集团正在洽谈收购当当网控股权，估值80-100亿人民币。不过随后李国庆辟谣称消息不属实，双方未签署任何协议。

今年3月9日，海航旗下A股上市公司天海投资发布公告称将进行重大资产重组，拟收购北京当当网信息技术有限公司及其关联公司北京当当科文电子商务有限公司相关股权。

作为老牌电商之一的当当即将卖身的消息引发多家媒体关注，著名财经作家吴晓波也发布《谢谢李国庆》的文章，对李国庆和当当进行了评价，称曾是中国最大B2C电商平台的当当，却固守在小小的图书领域，错过了很多机会和可能性。但他同时认为李国庆“可能不是一个卓越的、雄心野心的互联网企业家，但直到今天，他仍然是中国图书业界最大的“大佬”，他一直在呵护自己的那份图书情结，市值十亿美金的当当，仍然有独特的投资价值和继续壮大的空间。”

当当董事长俞渝对此发布声明称，当当私有化之后在同时推进不同的方案，海航系只是目前探讨的几个可能性之一。同时她还认为，股权层面发生变化，反映了这个年代选项越来越多。“当当即便发生股权变化，新股东跟钱没仇，也愿意当当更好。”

此前，当当CEO李国庆也在微博疑似就当当卖身发声，称“天地孤影任我行，世事苍茫成云烟！祝愿文化电商独角兽当当网敢做敢当当！”(张俊)

以下为俞渝回信吴晓波全文：

晓波老师您好！铺天盖地的网文里，我就看了您这一篇，谢谢。

我先“粉刷”一下当当，当当在图书的销售量，不是“微弱”优势，是绝对优势。

卖家电当当不如京东，卖书当当“杠杠”的，朋友转发的微信里有句话很对:千亿京东，利润不如百亿当当。截至到2017年，情况就是这样。(老刘别出手，我人小伤不起)

对文字、对文化的喜爱，国庆跟我都一样。

您提到的当当用了“当首”推动诗歌，那是国庆提出的“总裁位置”政策，根据主观判断，分几类。您编辑的诗歌，可能当时拿到了A类资源

您不用感谢我们任何个人。当当有政策，对知道不出效益的作品，如果当当有同事认为值得，我们会放弃收入，去推广这个作品。

让写字的人有尊严，让作者通过码字，能获得好收入，这样做我们作为创始人高兴。

谢谢您注意到当当网络书香节是从2007年开始办的，好书有好报、好书不寂寞，做这些事情带给我们当当人很大自豪

十几年前，盗版很猖狂。国庆和我拿出自己的一百万，交给愿意出力的业界朋友，请他们去为作者维权

在当当十八年的时间里，我做过很多为作者、工作室讨稿费、降书号费用的事情

文化自信，首先文化人有尊严、有自信，收入是尊严的经济基础。

微博刚刚兴起，就碰到国庆舌战大摩女，我不想闹心，到现在没微博，国庆的“大嘴金句”，朋友转发时已经是二手玫瑰

金句里，我最喜欢的是涉及天猫命名:不管天猫地猫，解决了假货就是好mall，关于盗版那句我忘了。国庆大嘴一张，当当同事很焦虑。国庆说马云有心胸，要不然他不是马云。同事告诉阿里高管点赞时，我目瞪口呆了。

商业文明的发展，需要公司的壮大。

当当的根深叶茂，源自当当作为一个商业实体的强壮 。当当网的前缀、后缀，不必永远挂着国庆或者我，比尔盖茨不管理微软三十多年，Steve和现在的印度哥，把微软发展的很好

股权层面发生变化，反映了我们这个年代，选项越来越多。当当即便发生股权变化，新股东跟钱没仇，也愿意当当更好。

当当股权发生过几次变化:创业、盈利上市(美国)、退市、目前探讨几个可能性。

当当任何一次的股权变化，都给顾客、供应商带来更大发展。

您是商业发展的布道者，我希望您能传达给很多商场朋友:

情怀，可以发财。发展，具备多条路径。专注，带来硕果，初心，永远是我们的原点

我们当当人撸起袖子接着干，一张蓝图绘到底。

长风破浪会有时，当当将直挂云帆济沧海

俞渝