卖好车完成5000万美元B+轮融资 凯欣集团领投

新浪科技讯 3月13日下午消息，汽车流通服务平台“卖好车”宣布完成逾5000万美元的B+轮融资。本轮融资由凯欣集团领投，已有股东北极光创投、梧桐树资本、LBI跟投。

卖好车计划利用这笔资金进行组织结构升级，扩大自身的基础设施建设并致力于新产品的迭代研发。提高核心算法能力，通过机器学习对海量数据挖掘处理，增强数据商业价值。

卖好车的定位是汽车流通服务平台，主营业务分为三大板块，分别是物流、仓储和供应链金融，覆盖汽车产品从主机厂到经销商门店中间的流通环节。

卖好车与阿里系菜鸟的战略趋同，卖家将使用菜鸟网络分布在全国各地的仓库，统一发货。

根据介绍，卖好车已经在全国自建了数百个前置仓储，缩短汽车从中心仓到经销商门店的距离，提高运输效率。同时，拥有了各地仓储与经销商的销售数据，卖好车可以预判车型销量，提前给用户数据上的支持。

在物流方面，卖好车不仅为经销商提供服务，还已经和毛豆新车网、人人车等汽车零售平台合作。在2017年，卖好车已完成物流订单10万单。

供应链金融是卖好车在2017年3月开始发力的金融业务，并获得包括建设银行、招商银行、华夏银行、浙商银行数十家银行等金融机构30亿元授信。卖好车帮助汽车流通中各个参与方对接银行等金融机构，协助银行等金融机构管理汽车资产。据卖好车创始人李研珠透露，目前卖好车平台在金融方面的服务规模已达到200亿元。

李研珠是淘宝第162号员工，2014年7月开始创业筹建汽车电商平台“买好车”，2016年正式推出专业汽车经销商服务平台“卖好车”。

资料显示，卖好车先后获得创新工场、北极光创投、梧桐树资本等投资机构的投资。(王上)