新浪科技> 互联网> 区块链100问:每天学点区块链专题 > 正文

《区块链100问》第90集：目前的区块链联盟盘点

《区块链100问》第90集：目前的区块链联盟盘点
2018年03月13日 16:16 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　在区块链行业发展早期阶段，很多企业、机构等组成区块链联盟，共享区块链技术研究成果，寻求区块链技术更广泛的应用。

　　近两年，区块链联盟涌现，截止2017年7月，目前已有由约40多家国际银行组成的R3、由Linux基金会发起的超级账本（hyperledger）、位于中国互联网核心腹地的中关村区块链产业联盟、由11家机构共同发起的China Ledger联盟、由25家金融机构联合成立的金链盟、被称为“俄罗斯版R3”的俄罗斯区块链联盟、寻求与微金融结合点的区块链微金融产业联盟、由深圳前海管理局主导的前海国际区块链生态圈联盟、位于陆家嘴的陆家嘴区块链金融发展联盟。

　　众人拾柴火焰高，众多机构和人才加入推动区块链的蓬勃发展。

　　系列小动画《区块链100问》

　　区块链从15火到18年，但是你却仍对区块链一知半解？再不懂区块链你就OUT啦！

　　想要系统了解区块链但是检索的资料太零散，想要深入学习区块链但是现有的科普太晦涩。有没有更轻松有趣而又系统全面的区块链科普呢？当然有~

　　新浪科技联合火币集团打造业内首个讲解区块链的系列小动画《区块链100问》。将抽象的区块链概念转化为100集轻松易懂的1分钟小动画，每集学懂一个知识点~

　　10月9日正式开始更新，周一到周五，每天在@新浪科技 和@火币网 微博、火币网订阅号同步更新1集。

　　（微博转发赢好礼~）

　　《区块链100问》邀你变身区块链达人！

我要反馈
相关专题： 区块链100问:每天学点区块链
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有