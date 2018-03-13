《区块链100问》第90集：目前的区块链联盟盘点

在区块链行业发展早期阶段，很多企业、机构等组成区块链联盟，共享区块链技术研究成果，寻求区块链技术更广泛的应用。

近两年，区块链联盟涌现，截止2017年7月，目前已有由约40多家国际银行组成的R3、由Linux基金会发起的超级账本（hyperledger）、位于中国互联网核心腹地的中关村区块链产业联盟、由11家机构共同发起的China Ledger联盟、由25家金融机构联合成立的金链盟、被称为“俄罗斯版R3”的俄罗斯区块链联盟、寻求与微金融结合点的区块链微金融产业联盟、由深圳前海管理局主导的前海国际区块链生态圈联盟、位于陆家嘴的陆家嘴区块链金融发展联盟。

众人拾柴火焰高，众多机构和人才加入推动区块链的蓬勃发展。

系列小动画《区块链100问》

区块链从15火到18年，但是你却仍对区块链一知半解？再不懂区块链你就OUT啦！

想要系统了解区块链但是检索的资料太零散，想要深入学习区块链但是现有的科普太晦涩。有没有更轻松有趣而又系统全面的区块链科普呢？当然有~

新浪科技联合火币集团打造业内首个讲解区块链的系列小动画《区块链100问》。将抽象的区块链概念转化为100集轻松易懂的1分钟小动画，每集学懂一个知识点~

10月9日正式开始更新，周一到周五，每天在@新浪科技 和@火币网 微博、火币网订阅号同步更新1集。

（微博转发赢好礼~）

《区块链100问》邀你变身区块链达人！