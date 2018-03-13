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阿里和腾讯开始正面对峙 ofo会不会是下一个饿了么？

阿里和腾讯开始正面对峙 ofo会不会是下一个饿了么？
2018年03月13日 16:09 中国企业家杂志
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摄影：史小兵摄影：史小兵

　　阿里进入ofo的脚步依然踟蹰，但是野心不容怀疑。在单车市场，阿里和腾讯开始正面对峙。

　　文｜《中国企业家》记者 焦丽莎 编辑｜翟文婷

　　阿里在ofo的话语权再次加强。

　　今天早间，ofo宣布完成E2-1轮融资8.66亿美元。由阿里巴巴领投，灏峰集团、天合资本、蚂蚁金服与君理资本共同跟投。

　　一位接近ofo的人士透露，ofo拿到的E2轮融资金额应该不止这些，由于部分资金尚未到位，所以先宣布了E2-1轮融资，E2-2将于近期宣布。该消息未得到ofo官方确认。

　　这是一笔股权加债权并行的融资，这样的融资结构在互联网公司中并不多见。

　　一位ofo内部人士向《中国企业家》透露，该轮融资中包含此前ofo以动产抵押的方式换取阿里的17.7亿元借款。他没有进一步透露，股权和债权融资的具体占比。

　　考虑到当前ofo的现状和阿里的态度，以及双方都没有对外公布ofo的最新估值，很可能债权的占比大于股权。

　　互联网公司中，股权融资比较常见。债权融资和股权融资的最大区别是，前者有固定期限，且通常时间较短。企业必须支付利息，到期时须偿还本金。一旦公司发生巨大风险，先还债，后还股。

　　通常情况下，当投资人对企业未知风险存在疑虑时，会要求使用多重手段保障自身权益。此前某阿里关联公司融资时，投资人要求阿里给予担保，同时承诺一定的投资回报比例，最终才敲定融资。

　　而从融资发布后的细节来看，ofo很快将大力进行商业化尝试，资本市场急于看到健康的盈利模式。

　　值得关注的是，除了阿里和蚂蚁金服，灏峰集团、天合资本和君理资本三家跟投机构的背景信息很难捕捉。《中国企业家》辗转联系多位投资人，并且通过相关软件进行查询，都未获得三家机构的详细信息。包括三家投资机构与阿里的关系，尚未可知。

　　虽然，阿里进入ofo的脚步依然踟蹰，但是野心不容怀疑。在单车市场，阿里和腾讯开始正面对峙。

　　阿里登堂入室

　　阿里进一步投资ofo，并非一蹴而就，是经过一系列博弈的结果。

　　此前，一位蚂蚁金服的匿名人士曾告诉《中国企业家》，“对阿里来说，这个钱还是出得起的。阿里接盘，关键是ofo想拉阿里进来，只是滴滴得同意，那就得谈条件，得谈以什么样的价格来收，收了以后覆盖的权益是什么。”

　　阿里对单车有一套自己的逻辑，他们认为这个行业目前最大的问题是，一，无限量、不加控制地扩张；二，大量押金产生的风险和隐患巨大。

　　上述人士称，“ofo要得到阿里的资金，必须免押金，有计划、有控制的对现在的运营计划做调整，改变粗放的模式。”

　　就在今天下午，阿里旗下另一股单车势力Hellobike宣布在全国实行免押金政策。阿里对单车的野望正在逐步变成现实。

　　2017年12月初，ofo早期投资人朱啸虎在退出协议签字。以30亿美金估值，朱啸虎将ofo的股份出售给阿里巴巴和滴滴。阿里拿了大部分额度，包括朱啸虎手中的董事会席位和一票否决权，滴滴只拿了一小部分额度。接手朱啸虎的股份后，阿里在ofo持股比例在10%左右。新的融资带来的变化不得而知。

　　在此之前，“戴威的计划是，给阿里2亿美金额度，剩余分别给软银和滴滴。”按照一位ofo投资人的说法，阿里的2亿美金去年已经到账，但是ofo和滴滴关系恶化后，滴滴和软银的融资很可能夭折。

　　他还透露，阿里在ofo的股份并不高，当时阿里希望吃下全部额度，同时要求拿掉戴威的一票否决权，稀释滴滴的股份。

　　有匿名人士称，当时ofo希望引入阿里的融资拿掉滴滴的控制权，把滴滴变成纯财务投资人，董事会席位保留一个。滴滴内部人士的说法是，对于阿里投资ofo，滴滴乐见其成，并且会和阿里在动作上保持一致。

　　据投资人透露，金沙江退出ofo后，在ofo董事会中，管理团队有五个席位（戴威行使全部投票权），滴滴两席，阿里一席，经纬一席。其中，戴威、滴滴、阿里、经纬都拥有一票否决权。此轮阿里进一步投资，该格局或许已经出现变化。

　　但局面不容乐观。“滴滴控制ofo的同时，还自己做单车，他不会选择退出。”匿名人士说，腾讯是滴滴的大股东，阿里通过投资控制ofo也是他不愿看到的结果。

　　这是一场巨大的流量之争，背后是腾讯阿里之间的博弈。

　　AT 正面对垒

　　多位投资人曾向《中国企业家》表达，此前摩拜和ofo两家公司合并之所以艰难，很大程度上在于腾讯和阿里在其中的战略诉求不太一样。

　　“一个业务对于A和T同时具备战略价值的不多，（单车）的战略价值很大。”一位投资人说。

　　朱啸虎曾算过一笔账，“共享单车市场对标的是公交车，在中国，每天的公交车出行是3.5亿次，现在两家共享单车每天的骑行数据加在一起是5000万次。三年后，共享单车每天至少是1亿~2亿次的骑行，这是很有可能的。全球来看，没有一个交易平台每天能有这样的交易量。”

　　2016年10月腾讯领投摩拜单车，如今是摩拜最大机构股东；2017年3月蚂蚁金服领投永安行，战略投资ofo，7月阿里巴巴投资ofo，10月永安行低碳跟哈罗单车合并，蚂蚁金服投资并成为哈罗单车第一大股东。

　　阴差阳错，出现了现在的股东格局。2016年5月，ofo启动B轮融资后，戴威就和腾讯有过接触，但错过了一个周末。“腾讯要在星期一开完例会来跟ofo谈投资，但是前一个周四的晚上，肖敏（经纬中国合伙人）和戴威在经纬中国的办公室提前把协议签了。”朱啸虎说，如果再过一个周末，整个故事就变了。

　　“当时和肖敏聊得比较投缘，想法也很一致。”戴威回忆，和阿里敲定融资也很快，只用了两周时间。按照朱啸虎的说法，腾讯对摩拜的支持力度很大，阿里肯定也要投资一家。

　　摩拜投资人称，阿里想要投资ofo的原因有两个，一是支付宝的线下渗透率不如微信支付，要提升使用频次就必须丰富高频使用场景。用户用支付宝扫码骑车，就是极大的场景补充。其次就是芝麻信用，微信也在建立信用体系。

　　线下支付场景和信用体系建设，是阿里和腾讯共同的战略诉求。还有投资人分析，对腾讯而言，小程序也是很大的一个战略价值。

　　2017年下半年，马云和马化腾曾公开喊话。乌镇互联网大会期间，马云对媒体表示，“我们做任何的兼并、合作都要思考对行业的贡献，不能为了垄断、为了早点收钱而做。”

　　在哈罗单车获得蚂蚁金服投资后，马化腾则在朋友圈留言，“被当做支付的推广工具了，可怜了其余小股东被锁死。”

　　这个观点得到了部分投资人认同。有投资人担心，阿里会把哈罗单车当做炮台，就像现在的饿了么。如果ofo拿了阿里的融资，戴威很可能就是下一个张旭豪（饿了么CEO）。

　　对于阿里来说，他不愿意也不会让此前滴滴快的合并后，腾讯掌控话语权的局面再次出现。但是，对于投资人口中的“戴威是一个内心住着猛虎，外表柔和的人”，会甘心屈服吗？

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