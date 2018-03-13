阿里巴巴希望电子竞技成奥运项目 但不能有暴力血腥

新浪科技讯 北京时间3月13日下午消息，据彭博社报道，只要不包含暴力和血腥内容，阿里巴巴都很乐于帮助电竞游戏成为奥运会比赛项目。

阿里巴巴是旗下拥有电竞业务，他们同时也是奥运会赞助商。阿里体育CEO张大钟表示，阿里巴巴集团将会把足球、赛车和其他电竞游戏推广成为正式的体育项目。

此举可能会阻止当今世界上最大牌的一批游戏进入奥运会，包括《英雄联盟》和《绝地求生》，这两款游戏在中国都由腾讯负责分销。电竞已经成为一项巨大的业务，吸引了很多观众观看比赛。根据市场研究公司Activate的测算，该行业到2020年的门票、广告、转播和特许经营年营收将达到50亿美元。

“我们在与奥委会交流的过程中，更好地理解了他们的价值观，那就是推广和平。”张大钟接受电话采访时说，“正因如此，具体到电竞的未来发展，我们将关注那些真正与体育有关的游戏，而不是关注暴力和杀戮游戏。”

在截至3月的年度内，阿里巴巴投资3亿元人民币（4700万美元）发展电竞业务，他们本周还将举办了世界电子竞技运动会，国际奥委会委员届时也将现场观赛。这家电商巨头与亚奥理事会合作将电子竞技列为2017年阿什哈巴德亚洲室内与武道运动会以及2018雅加达奥运会的比赛项目。

张大钟表示，游戏制作者必须愿意在比赛期间免费共享他们的知识产权，而且应该拥有大量的玩家群体。由于网络游戏的快速发展，最好每年对具体包含和调整哪些游戏进行评估，而不是每过4年才评估一次。

“我们认为，作为第三方电子竞技组织者，我们更符合奥运会一直推崇的公平原则。”张大钟说。他补充道，阿里巴巴今年将加大对电竞业务的投入，但并未披露具体数字。“如果我们是游戏制作者，你就会怀疑我们只会推广自己的游戏，维护自身的利益。”(樵夫)