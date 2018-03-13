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你在二手车电商平台上买的车 真的来自个人卖家吗？

你在二手车电商平台上买的车 真的来自个人卖家吗？
2018年03月13日 12:31 每日经济新闻
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　　每经实习记者 段思瑶 每经记者 赵成

　　“互联网”时代，不在网上买辆二手车，都不好意思说自己紧跟潮流。但是，你在这些二手车电商平台上买的车，真的是“100%个人车源”“真正的个人直买”吗？

　　最近，一位在西安长期从事二手车买卖的车商向NBD汽车反映，“包括瓜子、人人车在内的二手车电商平台，所宣称的个人车源，实际上，部分来自于各地的二手车交易市场中的二手车商贩。”

　　“他们（二手车电商平台）会定时来我们这里收车，充当个人车源。”一位宁波二手车商贩也向NBD汽车表示。

　　NBD汽车了解到，当前，二手车电商平台主要有以下几种运营模式：以瓜子二手车、人人车为代表的C2C模式；以优信拍、车易拍为代表的B2B模式；以优信二手车为代表的B2C模式。

　　其中，喊出“没有中间商赚差价”“100%个人车源”“个人卖给个人”“真实个人车源”等口号的主要是主打C2C模式的瓜子二手车和人人车。那么，它们的实际运营情况是怎样呢？

　　车贩代替“个人卖家”

　　3月10日，NBD汽车来到北京市旧机动车交易市场——花乡，对上述问题一探究竟。

　　“瓜子二手车网站上的很多车都是我们这里的。”一位花乡二手车市场的车商向NBD汽车透露，“平台方面先把我们的车拍照上传到网站，如果有人来看车，就让我们假装充当个人卖家，直至完成交易，他们（瓜子二手车）从中挣取服务费。”

　　NBD汽车了解到，瓜子二手车的服务费分为两种：一种是车价的4%，另一种是车价的3%。以一辆 2009款丰田汉兰达2.7L两驱7座豪华版车型为例，车主报价13.31万元，服务费为车价的4%，即5324元。

　　“我们也经常把车放在他们平台上卖，客户看上车就会来这里交易。”另一位花乡二手车市场的车商表示，车辆都在个人或者车商手里，二手车交易平台实际并没有付出什么成本，交易完成就赚中介费。

　　实际上，不仅是二手车车源问题，NBD汽车从多位花乡市场的二手车商处了解到，改里程、在订金上做手脚的现象也较为常见。

　　一家二手车电商平台的负责人曾向NBD汽车透露，二手车交易平台改里程、收事故车在行业里已是公开的秘密。

　　“二手车行业面临的诚信、专业性、公信力、衡量标准等问题，都是二手车电商平台所要面对的。如果这些问题不解决，那么摧毁的将是整个二手车行业建立起来的声誉。”一位二手车行业专家曾对NBD汽车表示。

　　C2C模式真的存在吗？

　　“没有黄牛赚差价”“没有中间商赚差价”……这些广告词反映了主打C2C模式的二手车电商平台想要颠覆行业传统、去中介化的野心，但这种模式真的存在吗？

　　“C2C模式有个很复杂的逻辑，不管是从交易匹配度，还是投入成本（广告、人力）来看，都不成比例，这种模式事实上是个伪命题，是一种效率低下的模式。”上述二手车电商平台负责人向NBD汽车表示，真正的C2C目前只存在于交易量小的跳蚤市场。

　　与此同时，V车圈发起人李建设也曾表示，C2C模式对中国市场来说太专业，目前二手车电商平台交易主要还是B2B或者B2C模式，很多C2C模式的电商平台就是挣差价和服务费。

　　从全球来看，二手车电商C2C模式的“鼻祖”——美国二手汽车交易公司Beepi已倒闭。即使是在美国这一相对成熟的二手车市场，Beepi发展尚且遇阻，在我国目前二手车电商C2C大肆“烧钱”的背景下，相似企业未来发展方向也有待后续观察。

　　不过，目前，二手车电商投融资仍较火热。日前，瓜子二手车的母公司车好多宣布完成8.18亿美元C轮融资。在此之前，人人车、大搜车等二手车电商也相继宣布了融资消息。去年11月，大搜车宣布获得3.35亿美元E轮融资，而优信和人人车也分别累积融资9.6亿美元和4.6亿美元。

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