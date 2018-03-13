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52TOYS获1亿元A轮融资 将推《王者荣耀》官方衍生品

52TOYS获1亿元A轮融资 将推《王者荣耀》官方衍生品
2018年03月13日 11:11 新浪科技
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　　新浪科技讯 3月13日上午消息，IP衍生品品牌52TOYS今日宣布，已完成1亿元A轮融资。此轮融资由启明创投领投，毅凯火石信标资本、Atlas Capital、盛景嘉成、弘道资本跟投。这是国内IP衍生品行业迄今金额最大的单笔投资。

　　据悉，IP衍生品在美国、日本等国家作为文娱市场重要的变现手段，已是成熟产业，但在中国还刚刚起步。数据显示，在美日的众多影视动漫作品其衍生品收入往往占到总收入的50%以上，有的甚至超过70%。而在国内，电影收入的绝大部分仍来自于票房。在刚刚过去的春节档期中，57亿人民币的票房突破历史纪录，然而相应的衍生品收入可能不及1%。

　　据全球特许授权商品联合会的报告显示，2016年全球特许授权商品的销售额达到2629亿美元，其中仅纯IP衍生品销售额就达1183亿美元。同年，中国有报告显示，国内的动漫IP衍生品市场规模为450亿人民币，尚不足90亿美元。而同时，国内二次元用户数却已超过3亿人。

　　52TOYS认为，用户数与销售额的差距，中国市场与成熟市场之间的差距，蕴含着巨大的机会。随着居民收入的增长、新一代的成长，消费者和消费习惯逐渐变化，消费升级成为主流诉求，衍生品行业将迎来爆发期。

　　该公司创始人CEO陈威表示，公司自2015年创立以来，已与诸多知名IP合作开发和上市了大量有特色的优质产品，同时也为众多企业和品牌提供全面的衍生品解决方案。目前，公司已和国内外众多IP达成了合作，例如国际知名IP如《变形金刚》、《异形》，国内知名IP《王者荣耀》、《暴走漫画》《狼人杀》等，这些衍生品将于今年陆续推出。(韩大鹏)

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