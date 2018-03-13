ofo获阿里投资8.66亿美元 谁将主导ofo？

新浪科技 韩大鹏

8.66亿美元。

ofo终于拿到了阿里的融资，敢以常规形式对外发布。而在此前数月，关于这笔融资传闻不断，ofo始终未作回应。

此轮融资后，阿里正式进入ofo董事会，未来或将在内部主导权上将与戴威系和滴滴系展开博弈。在手握ofo和哈罗单车两颗棋子后，阿里系也将在出行领域与腾讯系正面抗衡。

融资疑云

实际上，早在去年第四季度，关于ofo融资消息不断传出，形成了一团疑云。

新浪科技获悉，在2017年9月，ofo率先开始寻求资金。10月，ofo早期投资人透露，此轮融资金额为10亿美元，投资者为阿里巴巴，但双方迟迟未对外宣布具体融资细节。

这与半年前的景象截然相反。

彼时，ofo还在争先恐后、频繁宣布着融资金额，在它最“擅长”的这件事上，竟然哑了火。

在外界看来，这轮融资过程似乎并不顺利。

当时有媒体人透露，融资过程中，ofo的多位股东已经同意，且已在投资协议上签字，只有一位股东迟迟不肯签字，即滴滴出行。不久后，滴滴方否认了“未签字”一事，称在ofo此轮融资中并未使用否决权。

今年年初，知情人士向新浪科技透露，阿里已给ofo约2亿元，用于缓解资金链紧张，其余金额尚未达成一致，原因在于“阿里是否进入董事会”方面出现了分歧。

显然，2亿元不足以支撑共享单车的重资产模式。

今年2月5日和12日，ofo通过动产抵押的方式，先后两次将小黄车作为质押物，再次换取了阿里巴巴共计17.7亿元人民币的融资，用于缓解燃眉之急。

内部夺权

ofo与股东滴滴之间存在“矛盾”，这是外界的共识。

在ofo此前的融资中，B+轮、C轮、D轮和E轮上均可看到滴滴的身影。

去年4月，滴滴将ofo接入到App中，用户可直接在滴滴上面使用ofo的服务。3个月后，滴滴系派出三名高管进驻ofo，包括高级副总裁付强、市场负责人南山、财务总监Leslie liu，三人分别担任执行总裁、市场负责人、CFO。其中，付强直接向CEO戴威汇报。

当时，新浪科技查询工商信息发现，ofo董事会成员包括10人，分别为戴威、肖敏、陈熙、薛鼎、杨品杰、朱啸虎、于信、张巳丁，朱景士和陈婧。其中，陈熙和朱景士此前分别担任滴滴战略部高级总监和国际业务事业部负责人。

从ofo当时的股权架构中，戴威占比36.02%、滴滴占比25.32、经纬占比10.15%、金沙江占比5.83%。看似戴威的权重要高于滴滴，但无论是金沙江、经纬还是王刚，均是滴滴的投资人，所以，滴滴系的股权要高于戴威，加之在董事会占有两个席位，身为董事长的戴威存在被架空的可能性。

最终，滴滴将ofo派驻的三名高管“休假”，资方和创业者之间出现裂痕。

戴威也曾明确表态，希望资本要理解创业者的理想和决心，他相信竞争是企业进步的原动力。

目前，该结构已有些许变更。

ofo股权结构

根据天眼查显示，经纬的股权已升至46.21%，王刚为5.73%，其他股东数据已无法查看。

但从滴滴“复活”小蓝、自造单车的举动看，其已在ofo的控制权上做了让步，未来在ofo的身份可能转变为纯粹投资者。

寻求靠山

ofo失去“滴滴”后，阿里巴巴便成为了“靠山”，毕竟能与腾讯抗衡的，除阿里外别无他者。

“阿里虽然投了ofo，但和戴威的想法也不一样，各有算盘”，有消息人士向新浪科技分析称，对于戴威而言，阿里的加入主要有两个目的，首先是制衡滴滴的干预，毕竟阿里不会眼看腾讯系“独霸”出行。其次是巨额资金可以缓解ofo吃紧的现金流，这对于打击“挪用押金”的传言至关重要，可以稳定“欲申请退款”的用户。

对于阿里方而言，腾讯在大出行领域已先行一步，其不甘落后，亟待破局。投资ofo后可以搅了滴滴和腾讯的局，但当时阿里尚未进入ofo董事会，融资后无实际话语权，这也让阿里有所顾虑。

知情人透露，此轮融资后，阿里正式进入ofo董事会，是否能取代滴滴的位置尚无分论，未来三方势力夺权将是“看点”。目前可以肯定的是，阿里已手握ofo和哈罗单车两颗棋子，可正面对弈腾讯系的摩拜单车。

此外，共享单车商业模式作为移动支付的重要场景，对于阿里和蚂蚁金服固然重要，且共享单车相对高频，能够提升软件打开率和用户黏性，尤其实行的是用户实名制，可以进一步采集用户数据，为打通征信、个人贷款等板块提供支持。