Lyft营收增速比Uber快1.75倍 但总营收仍差很远

新浪科技讯 北京时间3月13日上午消息，旧金山打车公司Lyft本周一公布财务数据，2017年四季度，Lyft的营收增速比Uber快1.75倍。Lyft新闻发言人透露说，四季度公司的营收增长速度达到168%。Uber增长多少呢？61%。

虽然Lyft增长迅猛，不过去年Uber的总营收仍然比Lyft多很多。Uber新闻发言人表示，去年四季度公司的营收达到22亿美元，比三季度增长11.8%。2017年Lyft的总营收约为10亿美元。

为什么Lyft快速增长？公司认为业务进入更多城市，司机增加，缩减营销开支，这些因素推动了营收的增长。Lyft首席财务官布莱恩·罗伯茨（Brian Roberts）说：“虽然最近我们大幅减少销售与营销支出，但在全国范围内，我们的市场份额创下新高。”

2017年，Uber丑闻缠身，许多高管离开，Lyft从中受益。去年，Lyft的接客次数比2016年多了130%，而且还在多伦多推出打车服务，它是Lyft进入的第一个美国本土以外的城市。

和Uber一样，Lyft也在为IPO做准备，未来几年就会IPO。不久前，Lyft引入几名新高管，还增加几名新董事，他们拥有财务背景。例如约翰·麦克尼尔（Jon McNeill），他从特斯拉跳槽到Lyft，担任COO，还有克斯斯蒂娜·奥马里（Kristina Omari），她是Lyft新的企业发展、投资关系副总裁。

2018年，Lyft会继续保持前进势头，继续削减销售营销成本。Lyft还说，2018年一季度的营收同比增速将会达到100%，连续20个季度保持100%的增速。公司还希望每周的接客次数能保持在1000万次以上。

罗伯特称：“保持持续增长，继续投资，这些仍然是我们的关注重点。2018年会是增长异常迅猛、行业回归理性的一年。”(中天)