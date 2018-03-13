高盛警告比特币风险 此轮下跌或直指2月低点

根据高盛的Sheba Jafari所领导的技术分析团队周一（3月12日）的数据显示，比特币多头目前还没有走出困境。

在周日发给客户的一份报告中，Jafari和她的团队警告称，未来比特币将遭受进一步的抛售。因为短期9210美元的支撑被跌破，2月份5922美元的低点也是岌岌可危。

Jafari表示，这9210美元被跌破的意义重大，暗示比特币有更大下跌的可能性。下一个有意义区间在7687-7198美元；包括200日移动平均线和最高点1.618的回调位。

比特币2018年开始的走势摇摇欲坠。从12月中旬到2月初，这种加密货币面临巨大的抛售压力，使其价值缩水了70%。2月6日，比特币跌至5922美元，两周后反弹至11784美元。

但比特币的价格一直难以突破1.2万美元关口，在美国证券交易委员会发布的有关加密空间的严厉警告后，特比特的价格跌回到1万美元以下，并有报道称，日本大型加密货币交易所遭到黑客攻击。今年比特币的价格下降了31.5%。

至于比特币的价格会跌到什么价位，高盛团队警告称，要注意到7000美元的附近区间，认为这一价位被跌破会增加2月份低点被跌破的可能性。

Jafari的团队指出，200日移动平均线尤其重要，在9月份200日移动平均线有很好的支撑。这一次跌破，我们将会发出走势结构被破坏的警告，从而增加了出现新低点的风险（低于5922美元）。此时，需要返回9322美元上方才能让比特币企稳。