凤凰新媒体第四季度营收4.6亿元 净利同比降70%

新浪科技讯 北京时间3月13日早间消息，凤凰新媒体（NYSE:FENG）今天发布了截至12月31日的2017财年第四季度及全年未经审计财报。报告显示，凤凰新媒体第四季度总营收为人民币4.618亿元（约合7100万美元），比上年同期的人民币4.119亿元增长12.1%；净利润为人民币1180万元（约合180万美元），比上年同期的人民币3980万元下滑70%。

根据雅虎财经汇总的数据，2位分析师平均预计，凤凰新媒体第四季度营收为6993万美元；财报显示，凤凰新媒体第四季度总营收为人民币4.618亿元（约合7100万美元），超出预期。

另外，2位分析师平均预计，不按照美国通用会计准则计算（Non-GAAP），凤凰新媒体第四季度每股美国存托凭证摊薄收益为0.02美元；财报显示，不按照美国通用会计准，凤凰新媒体第四季度每股美国存托凭证调整后摊薄收益为人民币0.16元（约合0.02美元），符合预期。

雅虎财经数据还显示，3位分析师平均预计，凤凰新媒体全年营收为2.4579亿美元；财报显示，凤凰新媒体2017财年总营收为人民币15.8亿元（约合2.421亿美元），不及预期。

另外，不按照美国通用会计准则计算（Non-GAAP），凤凰新媒体全年每股美国存托凭证摊薄收益为0.13美元；财报显示，不按照美国通用会计准则，凤凰新媒体2017财年每股美国存托凭证调整后摊薄收益为人民币0.70元（约合0.11美元），不及预期。

第四季度主要业绩：

-凤凰新媒体第四季度总营收为人民币4.618亿元（约合7100万美元），比上年同期的人民币4.119亿元增长12.1%；

-凤凰新媒体第四季度净利润为人民币1180万元（约合180万美元），比上年同期的人民币3980万元下滑70%。凤凰新媒体第四季度每股美国存托凭证摊薄收益为人民币0.16元（约合0.02美元），相比之下上年同期为人民币0.55元；

-不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出以及包括减值在内的来自于股权投资的损益），凤凰新媒体第四季度净利润为人民币1160万元（约合180万美元），相比之下上年同期为人民币4140万元。不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出以及包括减值在内的来自于股权投资的损益），凤凰新媒体第四季度每股美国存托凭证调整后摊薄收益为人民币0.16元（约合0.02美元），相比之下上年同期为人民币0.57元。

2017财年主要业绩：

-凤凰新媒体2017财年总营收为人民币15.8亿元（约合2.421亿美元），比2016财年的人民币14.4亿元增长9.0%；

-凤凰新媒体2017财年净利润为人民币3750万元（约合580万美元），相比之下2016财年的净利润人民币8060万元。凤凰新媒体2017财年每股美国存托凭证摊薄收益为人民币0.51元（约合0.08美元），相比之下2016财年为人民币1.12元；

-不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出以及包括减值在内的来自于股权投资的损益），凤凰新媒体2017财年净利润为人民币5200万元（约合800万美元），相比之下2016财年为人民币8430万元。不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出以及包括减值在内的来自于股权投资的损益），凤凰新媒体2017财年度每股美国存托凭证调整后摊薄收益为人民币0.70元（约合0.11美元），相比之下2016财年为人民币1.17元。

第四季度财务分析：

营收

凤凰新媒体第四季度总营收为人民币4.618亿元（约合7100万美元），比上年同期的人民币4.119亿元增长12.1%。

凤凰新媒体第四季度净广告营收（不计入广告代理商服务费）为人民币4.105亿元（约合6310万美元），比上年同期的人民币3.532亿元增长16.3%，主要由于移动广告营收同比增长62.6%，但被PC广告营收的同比下降18.1%所部分抵消。

凤凰新媒体第四季度付费服务营收为人民币5120万元（约合790万美元），与上年同期的人民币5870万元相比下降12.7%。凤凰新媒体第四季度来自数字娱乐业务的营收为人民币3950万元（约合610万美元），比上年同期的人民币4540万元下降12.9%，主要由于移动增值服务（MVAS）营收同比下降27.7%，但被数字阅读营收同比增长19.2%至人民币1700万元（约合260万美元）所部分抵消。凤凰新媒体移动增值服务营收的下滑，主要是用户对通过中国电信运营商提供之服务的需求下降所带来的结果。凤凰新媒体第四度来自于游戏及其他业务的营收为人民币1170万元（约合180万美元），比上年同期的人民币1340万元下降12.1%。凤凰新媒体第四季度游戏及其他业务营收的下降，主要由于公司自有平台上运营的网页游戏营收下降。

营收成本和毛利润

凤凰新媒体第四季度营收成本为人民币2.087亿元（约合3210万美元），比上年同期的人民币2.052亿元增长1.7%。凤凰新媒体营收成本的增长，主要由于内容和运营成本以及销售税和附加费增长，但被收入分成费用和宽带成本的下降所部分抵消。

凤凰新媒体第四季度内容和运营成本为人民币1.436亿元（约合2210万美元），高于上年同期的人民币1.386亿元，主要由于广告相关内容制作成本增长。

凤凰新媒体第四季度向电信运营商和频道合作伙伴支付的收入分成费用为人民币1240万元（约合190万美元），相比之下上年同期为人民币1730万元，这种下降主要是由于移动增值服务产品的销售量下降。

凤凰新媒体第四季度带宽成本为人民币1280万元（约合200万美元），低于上年同期的人民币1520万元，主要由于激烈的竞争带来了宽带购买成本下降的结果。

凤凰新媒体第四季度销售税和附加费为人民币3990万元（约合610万美元），高于上年同期的人民币3410万元。

凤凰新媒体第四季度营收成本中计入了人民币120万元（约合20万美元）的股权奖励支出，上年同期营收成本中计入了人民币-90万元的股权奖励支出。凤凰新媒体第四季度股权奖励支出的同比变化，主要由于股权奖励支出的预估失效率上升。

凤凰新媒体第四季度毛利润为人民币2.531亿元（约合3890万美元），比上年同期的人民币2.067亿元增长22.5%。凤凰新媒体第四季度毛利率为54.8%，相比之下上年同期为50.2%。凤凰新媒体毛利率的上升，主要是由于营收增长以及以上所述特定成本的下降。

不计入股权奖励支出的影响（不按照美国通用会计准则），凤凰新媒体第四季度调整后毛利率为55.1%，高于上年同期的49.9%。

运营支出和运营利润

凤凰新媒体第四季度总运营支出为人民币2.585亿元（约合3970万美元），比上年同期的人民币1.852亿元增长39.6%，主要由于移动流量获取支出增长。凤凰新媒体第四季度总运营支出中计入了人民币350万元（约合50万美元）的股权奖励支出，相比之下上年同期总运营支出中计入了人民币250万元的股权奖励支出。

凤凰新媒体第四季度运营亏损为人民币540万元（约合80万美元），相比之下上年同期的运营利润为人民币2150万元。凤凰新媒体第四季度运营利润率为-1.2%，相比之下上年同期为5.2%。凤凰新媒体运营利润率的下降，主要是由于移动流量获取支出增长。

不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出），凤凰新媒体第四季度调整后运营亏损为人民币80万元（约合10万美元），相比之下上年同期的调整后运营利润为人民币2300万元。不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出），凤凰新媒体第四季度调整后运营利润率为-0.2%，相比之下上年同期为5.6%。

其他收入

凤凰新媒体的其他收入（损失）反映了利息收入、汇兑损益、股权投资损失、其中包含了减值、处置一项股权投资所得收入、可售投资的获取以及其他项目。凤凰新媒体第四季度其他收入总额为人民币1990万元（约合310万美元），相比之下上年同期为人民币2710万元。

凤凰新媒体第四季度利息收入为人民币1320万元（约合200万美元），相比之下上年同期为人民币1080万元，主要由于第四季度的生息投资及应收账款同比增长。

凤凰新媒体第四季度利息支出为人民币370万元（约合60万美元），相比之下上年同期为人民币380万元。

凤凰新媒体第四季度汇兑损失为人民币450万元（约合70万美元），相比之下上年同期的汇兑收益为人民币850万元，主要由于人民币兑美元汇率在第四季度中升值。

凤凰新媒体第四季度来自于股权投资的收益（其中包含了减值）为人民币490万元（约合70万美元），相比之下上年同期来自于股权投资的损失为人民币3万元。

凤凰新媒体第四季度其他收入的净值为人民币1000万元（约合150万美元），低于上年同期的人民币1160万元，主要由于公司在第四季度中收到的政府补贴同比下降。

净利润

凤凰新媒体第四季度净利润为人民币1180万元（约合180万美元），比上年同期的人民币3980万元下滑70%。凤凰新媒体第四季度净利润率为2.6%，相比之下上年同期为9.7%。凤凰新媒体第四季度每股美国存托凭证摊薄收益为人民币0.16元（约合0.02美元），相比之下上年同期为人民币0.55元。

不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出以及包括减值在内的来自于股权投资的损益），凤凰新媒体第四季度净利润为人民币1160万元（约合180万美元），相比之下上年同期为人民币4140万元。不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出以及包括减值在内的来自于股权投资的损益），凤凰新媒体第四季度调整后净利润率为2.5%，相比之下上年同期为10.0%。不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出以及包括减值在内的来自于股权投资的损益），凤凰新媒体第四季度每股美国存托凭证调整后摊薄收益为人民币0.16元（约合0.02美元），相比之下上年同期为人民币0.57元。

在第四季度中，凤凰新媒体用于计算每股美国存托凭证摊薄收益的美国存托凭证加权平均数为73896840股。截至2017年12月31日，凤凰新媒体的在外流通股票总量为577326846股，相当于72165856股美国存托凭证。

特定资产负债表项目：

截至2017年12月31日，凤凰新媒体所持现金、现金等价物、定期存款和短期投资及限制性现金总额为人民币14.4亿元（约合2.209亿美元）。限制性现金代表着公司为获得银行便利而提供的、作为抵押品的存款，其提取或使用受到限制。

2017财年财务分析：

营收

凤凰新媒体2017财年总营收为人民币15.8亿元（约合2.421亿美元），比2016财年的人民币14.4亿元增长9.0%。

凤凰新媒体2017财年净广告营收（不计入广告代理商服务费）为人民币13.5亿元（约合2.080亿美元），与2016财年相比增长9.8%，这主要是由于移动广告营收同比增长46.5%，但被PC广告营收的下降所部分抵消。

凤凰新媒体2017财年付费服务营收为人民币2.216亿元（约合3410万美元），比2016财年的人民币2.127亿元增长4.2%。凤凰新媒体付费服务营收的增长，主要由于数字阅读营收同比增长51.3%。

营收成本和毛利润

凤凰新媒体2017财年营收成本为人民币7.272亿元（约合1.118亿美元），略高于2016财年的人民币7.268亿元。凤凰新媒体营收成本的增长，主要由于销售税和附加费增长，但被宽带成本的下降所部分抵消。凤凰新媒体2017财年营收成本中计入了人民币500万元（约合80万美元）的股权奖励支出，相比之下2016财年为人民币-440万元。凤凰新媒体股权奖励支出的同比增长，主要由于股权奖励支出的预估失效率上升。

凤凰新媒体2017财年毛利润为人民币8.479亿元（约合1.303亿美元），相比之下2016财年为人民币7.181亿元。凤凰新媒体2017财年毛利率为53.8%，高于2016财年的49.7%，主要由于营收增长。不计入股权奖励支出的影响（不按照美国通用会计准则），凤凰新媒体2017财年调整后毛利率为54.2%，高于2016财年的49.4%。

运营支出和运营利润

凤凰新媒体2017财年总运营支出为人民币8.329亿元（约合1.280亿美元），高于2016财年的人民币6.827亿元。凤凰新媒体运营支出的增长，主要由于移动流量获取相关支出增长。凤凰新媒体2017财年总运营支出中计入了人民币1580万元（约合240万美元）的股权奖励支出，高于2016财年的人民币630万元，这种增长主要是由于2017年中新授予的股权奖励支出增长以及公司在2017财年第四季度中实施的期权交换计划，而股权奖励支出的预估失效率则有所上升。

凤凰新媒体2017财年运营利润为人民币1500万元（约合230万美元），相比之下2016财年为人民币3540万元。凤凰新媒体2017财年运营利润率为1.0%，相比之下2016财年为2.4%，这种下降主要是由于移动流量获取支出增长。

不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出），凤凰新媒体2017财年调整后运营利润为人民币3580万元（约合550万美元），与2016财年的人民币3730万元相比下降3.8%。不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出），凤凰新媒体2017财年调整后运营利润率为2.3%，相比之下2016财年为2.6%。

净利润

凤凰新媒体2017财年净利润为人民币3750万元（约合580万美元），相比之下2016财年的净利润人民币8060万元。凤凰新媒体2017财年净利润率为2.4%，低于2016财年的5.6%。凤凰新媒体2017财年每股美国存托凭证摊薄收益为人民币0.51元（约合0.08美元），相比之下2016财年为人民币1.12元。

不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出以及包括减值在内的来自于股权投资的损益），凤凰新媒体2017财年净利润为人民币5200万元（约合800万美元），相比之下2016财年为人民币8430万元。不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出以及包括减值在内的来自于股权投资的损益），凤凰新媒体2017财年净利润率为3.3%，相比之下2016财年为5.8%。不按照美国通用会计准则（不计入股权奖励支出以及包括减值在内的来自于股权投资的损益），凤凰新媒体2017财年度每股美国存托凭证调整后摊薄收益为人民币0.70元（约合0.11美元），相比之下2016财年为人民币1.17元。

业绩展望：

凤凰新媒体预计，2018财年第一季度总营收为人民币2.723亿元到人民币2.873亿元，其中净广告营收为人民币2.372亿元到人民币2.472亿元，付费服务营收为人民币3510万元到人民币4010万元。

上述预期反映了公司基于市场和运营状况而作出的当前和初步观点，未来可能有所调整。

注：本财报中的人民币兑美元汇率为6.5063 :1。

电话会议：

财报发布后，凤凰新媒体管理团队将于美国东部时间3月12日晚上9点(北京时间3月13日上午9点)召开电话会议，收听电话会议的电话号码如下：

国际：+6567135440

中国内地：4001200654

中国香港：+85230186776

美国：+18456750438

会议ID：7295147

电话会议结束后，直至2018年3月19日，可拨打以下电话收听电话会议录音：

国际：+61290034211

中国内地：4006322162

中国香港： +85230512780

美国： +16462543697

会议ID：7295147

此外，凤凰新媒体网站投资者关系频道http://ir.ifeng.com将对电话会议进行直播，并提供录音。

股价变动：

当日，凤凰新媒体股价在纽约证券交易所的常规交易中上涨0.19美元，报收于5.72美元，涨幅为3.44%。在随后截至美国东部时间12日18：50（北京时间13日6:50）的交易中，凤凰新媒体股价下跌0.62美元，至5.10美元，跌幅为10.84%。过去52周，凤凰新媒体的最高价为8.14美元，最低价为2.43美元。(唐风)