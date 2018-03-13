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两会聚焦：互联网巨头回归A股能如愿以偿吗？

两会聚焦：互联网巨头回归A股能如愿以偿吗？
2018年03月13日 07:12 新浪综合
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　　文章导读： 今年全国两会，互联网巨头回归国内资本市场成为热议话题，这与前两年中概股回归遇阻的“口风”迥异。一方面是监管部门高调表态支持新经济，另一方面是参会的互联网巨头纷纷表达了回归A股的意愿。

　　两会聚焦之“回归A股”

视觉中国视觉中国

　　《中国经济周刊》 记者 贾国强︱全国两会现场报道

　　责编：周琦

　　（本文刊发于《中国经济周刊》2018年第10期）

　　今年全国两会，互联网巨头回归国内资本市场成为热议话题，这与前两年中概股回归遇阻的“口风”迥异。一方面是监管部门高调表态支持新经济，另一方面是参会的互联网巨头纷纷表达了回归A股的意愿。

　　决策风向为何转变？互联网巨头这次能如愿以偿地回归A股吗？

　　证监会、深交所、上交所全力支持新经济

　　针对资本市场如何服务新经济，全国政协委员、证监会副主席姜洋近日表示，证监会支持国家战略，对新技术新产业新业态新模式的“四新”产业，重点支持创新型、引领型、示范型企业。

　　全国人大代表、深交所总经理王建军介绍，证监会和交易所正在抓紧推进对新经济“独角兽”企业在境内市场发行上市提供条件，做试点和准备工作，深交所层面的规则准备已经基本完成。

　　3月2日，上交所官网称，小米公司供应链金融资产支持证券100亿元储架发行取得无异议函，成为国内首单支持新经济企业供应链金融的资产支持证券。

　　360成功回归并于近期登陆上交所、富士康36天首发通过，也显示出监管部门对于A股市场拥抱新经济的强烈支持态度。

　　据悉，监管层已对券商作出指导，生物科技、云计算、人工智能、高端制造4个行业若有“独角兽”IPO，立即向发行部报告，符合相关规定者可实行“即报即审”。

　　互联网巨头纷纷表态愿回A股

　　360在国内成功借壳上市后，总市值一度超过4000亿元，成为A股市值最高的互联网企业。这令百度等不少互联网巨头纷纷表态愿意回归A股。

　　全国政协委员、百度董事长兼CEO李彦宏称，当年之所以去美国上市，是因为政策不允许，百度的VIE结构从中国的法律来看是一个外资公司，这一问题目前仍然存在着政策障碍，“任何时候政策允许百度回来的话，我们肯定是希望能够尽早回到国内股市。”

　　全国政协委员、搜狗总裁王小川也给出了肯定的答案，“搜狗看好这个事情，也有意愿回归A股，会跟着政策走。”

　　全国政协委员、网易公司董事局主席兼首席执行官丁磊透露其在考虑回归A股的同时，建议中国资本市场可以借鉴美国成熟市场的先进管理理念，“一个完善、领先的金融秩序的建立，在未来5到10年或更长时间的发展中，至关重要。”

　　对于京东是否有回归A股计划的问题，全国政协委员、京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东曾拒绝回应。不过，他随后改口称，只要制度允许，非常愿意回A股。“现在主要是上市规则的问题，不是我们的问题。”

　　全国政协委员、新东方教育科技集团董事长兼首席执行官俞敏洪则表示，新东方暂未考虑回A股上市。

　　不拆除VIE结构，改用CDR形式？

　　近日有媒体报道称，第一批入围CDR（China Depositary Receipt，中国存托凭证，上市公司将部分已发行上市的外资股票托管在当地托管银行，由中国存托银行发行预托证券在内地证券市场上市交易）名单已出炉，共有8家企业，除了BATJ（百度、阿里腾讯、京东）4家，还有携程微博、网易以及在香港上市的舜宇光学。

　　中概股回归A股所遇到的阻力中，上市企业的VIE结构是比较大的法律障碍。有舆论认为，对于高科技企业普遍存在的盈利门槛、VIE架构、同股不同权等问题，还需对《证券法》《公司法》等法律法规修订。目前规则和法律还未出现变动，即便提出施行不拆除VIE架构也能申报的措施，在排队队列里的相关企业也需等到法律法规落地。

　　易凯资本有限公司CEO王冉认为，若一批新经济巨头通过CDR回归A股，A股的“审美”一定会发生变化。“至少两个方面的变化可以预期，一个是对新经济的理解和甄别优劣新经济公司的能力会提升，一个是对市盈率的迷信会降低。这两个变化相辅相成。未来不要求A股上市的新经济公司和高科技公司必须盈利应是大势所趋。”

　　不过，也有资本人士并不看好互联网巨头能顺畅回归。鼎钧资本合伙人杨焕接受《中国经济周刊》记者采访时说：“通过近期关于CDR传闻，就因此认为证监会要支持的新经济企业是已经上市且成熟壮大的，或许是一种误读。2016年监管层对中概股回归持谨慎态度，主因还是防止出现大量换汇导致资本外流。若现阶段支持已在海外上市的企业回归上市，如何解决可能出现的资本外流隐患成为难点。”

　　对于富士康的IPO绿色通道，杨焕分析说，“‘独角兽’绿色通道是精准扶贫的路线，上市是为了解决就业。富士康仅在郑州的厂区就吸纳了30多万河南籍农民工。2016年证监会就制定了精准扶贫的IPO绿色通道政策，‘即报即审、审过即发’，只是当时没有找到好的突破口。当传统行业不能容纳更多就业时，国家寄托新兴产业集群来容纳更多就业才是真正目标。”

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