世纪互联第四季度营收7.7亿元 同比扭亏为盈

新浪科技讯 北京时间3月13日早间消息，世纪互联（Nasdaq：VNET）今天发布了截至12月31日的2017财年第四季度及全年未经审计财报。报告显示，世纪互联第四季度总净营收为人民币7.658亿元（约合1.177亿美元），相比之下上年同期为人民币9.006亿元；净利润为人民币7.976亿元（约合1.226亿美元），相比之下上年同期的净亏损为人民币4.852亿元。

根据雅虎财经汇总的数据，1位分析师预计，不按照美国通用会计准则计算（Non-GAAP），世纪互联第四季度每股美国存托凭证（ADS）净亏损将达0.12美元。财报显示，世纪互联第四季度调整后每股美国存托凭证收益为人民币0.48元（约合0.06美元），好于预期。

另外，1位分析师预计，世纪互联第四季度总营收将达1.5249亿美元。财报显示，世纪互联第四季度总净营收为人民币7.658亿元（约合1.177亿美元），不及预期。

根据雅虎财经汇总的数据，1位分析师预计，不按照美国通用会计准则计算（Non-GAAP），世纪互联2017年每股美国存托凭证（ADS） 净亏损将达0.43美元。财报显示，2017财年调整后每股美国存托凭证摊薄亏损为人民币1.68元（约合0.24美元），好于预期。

另外，1位分析师预计，世纪互联2017年总营收将达5.3269亿美元。财报显示，世纪互联2017财年净营收为人民币29.8亿元（约合4.573亿美元），不及预期。

第四季度主要业绩：

-世纪互联第四季度总净营收为人民币7.658亿元（约合1.177亿美元），相比之下上年同期为人民币9.006亿元；

-世纪互联第四季度来自于托管及相关服务的营收为人民币7.658亿元（约合1.177亿美元），比上年同期增长8.9%；

-世纪互联第四季度毛利润为人民币2.002亿元（约合3080万美元），比上年同期增长9.2%。世纪互联第四季度毛利率为26.1%，高于上年同期的20.4%；

-世纪互联第四季度调整后EBITDA（即未计利息、税项、折旧及摊销前的盈利）为人民币1.710亿元（约合2630万美元），比上年同期增长228.9%。世纪互联对调整后EBITDA的定义是，不计入股权奖励支出和或有应付收购对价公允价值变动的EBITDA（不按照美国通用会计准则）。世纪互联第四季度调整后EBITDA利润率为22.3%，高于上年同期的5.8%；

-世纪互联第四季度净利润为人民币7.976亿元（约合1.226亿美元），相比之下上年同期的净亏损为人民币4.852亿元；

-世纪互联第四季度调整后净利润为人民币5160万元（约合790万美元），相比之下上年同期的调整后净亏损为人民币7060万元。世纪互联对调整后净利润/净亏损的定义是，来自于持续运营业务的净利润/净亏损减去股权奖励支出、来自于并购交易的无形资产摊销支出、或有应付收购对价公允价值的变动及其相关的递延税收资产、以及未被识别的税收利益、税收鼓励收入和外部课税基础的差异。世纪互联第四季度调整后净利润中主要未计入人民币1540万元（约合240万美元）的股权奖励支出、人民币1080万元（约合170万美元）的来自并购交易的无形资产摊销支出、人民币380万元（约合60万美元）的或有应付收购对价公允价值变动及其相关递延税影响、处置子公司所得人民币6.771亿元（约合1.041亿美元）的收益、人民币10万元（约合2.1万美元）的长期投资减值、人民币460万元（约合70万美元）的对账调整税收影响、以及人民币9420万元（约合1450万美元）的处置长期投资的税收影响。世纪互联第四季度调整后净利润率为6.7%，相比之下上年同期为-7.8%。

第四季度运营指标：

-世纪互联第四季度托管及相关服务业务的每机柜月度循环营收为人民币7766元，相比之下上年同期为人民币7878元，上一季度为人民币7817元；

-截至2017年12月31日，世纪互联管理下的总机柜数量为29080个，多于截至2017年9月30日的27424个。其中，公司自建数据中心的机柜数量为23823个，合作数据中心的机柜数量为5257个；

-世纪互联第四季度的机柜利用率为75.7%，相比之下上一季度为73.8%；

-世纪互联第四季度的托管客户流失率（基于公司旗下核心数据中心业务）为0.18%，相比之下上一季度为0.97%。

第四季度财务分析：

营收：

世纪互联第四季度总净营收为人民币7.658亿元（约合1.177亿美元），相比之下上年同期为人民币9.006亿元。这种下滑主要是由于公司在2017年第三季度完成了剥离管理式网络服务（MNS）业务的程序，这项业务现已终止。

世纪互联第四季度来自于托管及相关服务的营收（在公司总营收中所占比例现已变成100%）为人民币7.658亿元（约合1.177亿美元），比上年同期的人民币7.032亿元增长8.9%，主要由于来自托管及相关服务的业务线的营收增长。

毛利润：

世纪互联第四季度毛利润为人民币2.002亿元（约合3080万美元），比上年同期的人民币1.834亿元增长9.2%。世纪互联第四季度毛利率为26.1%，相比之下上年同期为20.4%，这种增长主要是由于公司剥离了管理式网络服务业务和执行了成本控制策略。

不计入股权奖励支出和来自于并购交易的无形资产摊销，世纪互联第四季度调整后毛利润为人民币2.111亿元（约合3240万美元），相比之下上年同期为人民币2.226亿元。世纪互联第四季度调整后毛利润率为27.6%，相比之下上年同期为24.7%。

运营支出：

世纪互联第四季度总运营支出为人民币1.924亿元（约合2960万美元），相比之下上年同期为人民币6.904亿元，这种下降主要是由于公司剥离了管理式网络服务业务和执行了成本控制策略。

不计入长期资产的减记、商誉减值、股权奖励支出以及或有应付收购对价的公允价值变动，世纪互联第四季度调整后运营支出为人民币1.732亿元（约合2660万美元），比上年同期的人民币3.098亿元减少44.1%。世纪互联第四季度调整后运营支出在净营收中所占比例为22.6%，相比之下上年同期为34.4%。

世纪互联第四季度销售和营销支出为人民币4270万元（约合660万美元），相比下上年同期为人民币9200万元。世纪互联销售和营销支出的下滑，主要是由于公司剥离了管理式网络服务业务。

世纪互联第四季度总务和行政支出为人民币1.154亿元（约合1770万美元），比上年同期的人民币1.867亿元减少了38.2%。世纪互联总务和行政支出的下滑，主要是由于公司剥离了管理式网络服务业务以及员工人数减少。

世纪互联第四季度研发支出为人民币2930万元（约合450万美元），相比之下上年同期为人民币3840万元，这种下滑主要是由于公司剥离了管理式网络服务业务。

世纪互联第四季度或有应付收购对价公允价值的变动为亏损人民币380万元（约合60万美元），相比之下上年同期或有应付收购对价公允价值的变动为收入人民币6720万元。

调整后EBITDA：

世纪互联第四季度调整后EBITDA（即未计利息、税项、折旧及摊销前的盈利）为人民币1.710亿元（约合2630万美元），比上年同期的人民币5200万元增长228.9%。世纪互联第四季度调整后EBITDA利润率为22.3%，高于上年同期的5.8%。世纪互联第四季度调整后EBITDA未计入人民币6.771亿元（约合1.041亿美元）的处置子公司所得收益、人民币1540万元（约合240万美元）的股权奖励支出以及或有应付收购对价公允价值变动所带来的人民币380万元（约合60万美元）损失。

净利润/亏损：

世纪互联第四季度净利润为人民币7.976亿元（约合1.226亿美元），相比之下上年同期的净亏损为人民币4.852亿元，这种增长主要由于处置子公司带来了人民币6.771亿元（约合1.041亿美元）的一次性收入。

世纪互联第四季度调整后净利润为人民币5160万元（约合790万美元），相比之下上年同期的调整后净亏损为人民币7060万元。世纪互联第四季度调整后净利润中主要未计入人民币1540万元（约合240万美元）的股权奖励支出、人民币1080万元（约合170万美元）的来自并购交易的无形资产摊销支出、人民币380万元（约合60万美元）的或有应付收购对价公允价值变动及其相关递延税影响、处置子公司所得人民币6.771亿元（约合1.041亿美元）的收益、人民币10万元（约合2.1万美元）的长期投资减值、人民币460万元（约合70万美元）的对账调整税收影响、以及人民币9420万元（约合1450万美元）的处置长期投资的税收影响。世纪互联第四季度调整后净利润率为6.7%，相比之下上年同期为-7.8%。

每股收益/亏损：

世纪互联第四季度每股普通股摊薄收益为人民币1.18元（约合0.18美元），相当于每股美国存托凭证收益为人民币7.08元（约合1.09美元）。世纪互联第四季度调整后每股普通股摊薄收益为人民币0.08元（约合0.01美元），相当于每股美国存托凭证收益为人民币0.48元（约合0.06美元）。世纪互联每股美国存托凭证代表6股普通股。

截至2017年12月31日，世纪互联在外流通基本股的总量为6.755亿股，相当于在外流通美国存托凭证的总量为1.126亿股。

截至2017年12月31日，世纪互联持有的现金、现金等价物和短期投资总额为人民币24.985亿元（约合3.840亿美元）。

世纪互联第四季度来自于运营活动的净现金为人民币1.063亿元（约合1630万美元）。

2017财年财务分析：

世纪互联2017财年净营收为人民币29.8亿元（约合4.573亿美元），相比之下2016财年为人民币26.7亿元。

世纪互联2017财年调整后EBITDA为人民币5.149亿元（约合7910万美元），相比之下2016财年为人民币2.439亿元。世纪互联2017财年调整后EBITDA利润率为15.2%，相比之下2016财年为6.7%。世纪互联2017财年调整后EBITDA中未计入人民币4710万元（约合720万美元）的股权奖励支出、或有应付收购对价公允价值变动所带来的人民币90万元（约合10万美元）损失、人民币4.018亿元（约合6180万美元）的长期资产减记、以及人民币7.664亿元（约合1.178亿美元）的商誉减值。

世纪互联2017财年调整后净亏损为人民币1.908亿元（约合2930万美元），相比之下2016财年调整后净亏损为人民币3.591亿元。世纪互联2017财年调整后净亏损中未计入人民币4710亿元（约合720万美元）的股权奖励支出、人民币1.043亿元（约合1600万美元）的来自于并购交易的无形资产摊销支出、人民币90万元（约合10万美元）的或有应付收购对价公允价值的变动及其相关递延税收资产所带来的影响、人民币4.018亿元（约合6180万美元）的长期资产减记、7.66亿元（约合1.178亿美元）的商誉减值、处置子公司所得的人民币4.970亿元（约合7640万美元）收益、人民币2030万元（约合310万美元）的长期投资减值、人民币2280万元（约合350万美元）的对账调整税收影响、以及人民币9420万元（约合1450万美元）的处置长期投资的税收影响。世纪互联2017财年调整后每股摊薄亏损为人民币0.28元（约合0.04美元），相当于每股美国存托凭证摊薄亏损为人民币1.68元（约合0.24美元）。

业绩展望：

世纪互联预计，2018财年第一季度净营收为人民币7.70亿元到人民币7.90亿元，调整后EBITDA预计为人民币1.78亿元到人民币1.90亿元。

世纪互联还预计，2018财年全年净营收为人民币32.5亿元到人民币33.5亿元，调整后EBITDA预计为人民币7.50亿元到人民币8.30亿元。

上述预期反映了公司的当前和初步观点，未来可能有所调整。

电话会议：

财报发布后，世纪互联管理团队将于美国东部时间3月12日晚上8点（北京时间3月13日上午8点）召开电话会议，解读财报要点，并回答投资者和分析师提问。

收听电话会议的号码如下：

美国：1-855-500-8701

中国香港：852-3018-6776

中国内地：400-120-0654

国际：65-6713-5440

密码：1299086

请在电话会议开始前10分钟接入。在2018年3月19日前，可拨打下列电话重复收听：

美国：1-855-452-5696

国际：61-2-9003-4211

密码：1299086

此外，世纪互联网站http://ir.21vianet.com将对电话会议进行直播，并提供录音。

股价变动：

当日，世纪互联股价在纳斯达克常规交易中上涨0.01美元，报收于8.28美元，涨幅为0.12%。在随后截至美国东部时间18：24（北京时间13日6：24）的盘后交易中，世纪互联股价再度上涨0.42美元，至8.70美元，涨幅为5.07%。过去52周，世纪互联的最高价为9.59美元，最低价为4.17美元。(唐风)