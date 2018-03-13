租赁中介乱象丛生：好租好住网收取预付金后卷款跑路

时代周报记者 杨静 发自上海

面对政府执法的高压态势，仍有无良中介顶风作案。

不久之前，一家名字为“好租好住”的租房网，被曝出收取房客预付租金后卷钱跑路。据不完全统计，光在上海，该平台就累计运作了百余套房产。“中招”的范围还在扩大，另据时代周报记者最新了解，在江苏省昆山花桥，该平台也一度垄断了当地的租赁市场。

截至发稿，不少与该公司签订合约的房东和租户，面临着有房难收、有家难回的尴尬境地。

“租赁市场的乱象，在全国范围内存在。95%的投诉都是跟租赁有关的，庞大的租赁市场缺乏登记机制。”在接受时代周报记者采访时，北京房地产中介行业协会会长李文杰表示。在他看来，尽管在全国中介的从业人员超过了100万人，服务的交易数额数万亿元，但立法严重滞后于市场发展的规模。

“高收低出”式敛财

目前，好租好住位于上海金钟路凌空SOHO和上海徐汇区田林东路390号的办公点已经人去楼空。

好租好住得以卷钱成功，靠的是“高收低出”的伎俩。

按照受害者对时代周报记者的表述，该公司通常以高出市价的价格，押一付一的方式，向房东租房；却以低于市价的价格，押一付三的方式租给租户。以此，卷走资金。

值得注意的是，上海多家房产中介公司，在本案例中充当了“帮凶”的角色。

事实上，相关房产中介为好租好住“收房”和“出租”两大环节，提供了“绿色通道”。除了部分直接由好租好住自家业务员联系的房东和租客外，一部分房东和租客是通过例如中介牵头签下的合同。

时代周报记者了解到的信息显示，当初正因为这些中介的推荐，相关的房源才能到好租好住的手中，涉事的这些中介既收了房东房客的中介费，也收了好租好住的钱。

“本来就是觉得有点不妥，但不是这些中介的牵线，受骗的案例不至于这么广。”受害人陈华（化名）对时代周报记者表示。他认为，不排除有些中介是心知肚明的，但为了赚取中介费而选择无视。

陈华的看法不无道理。事实上，可笑的是，好租好住在国家企业信用信息公示系统上，登记的主体为上海悦河物业公司。该公司于2017年5月成立，一年时间都不到。

也有为此叫屈的中介。来自江苏昆山花桥的一中介对时代周报记者表示，类似于好租好住这样的“二房东”在业内很是普遍，在操作流程上没有不妥。“当初在当中牵线房源的时候，产权证、身份证和委托书等相关资料都是齐全的，中介公司才可以在系统中录入。此外，我们也是受害者，好租好住也拖欠着中介费未给。”该中介对时代周报记者诉苦。

截至发稿，有相关中介向媒体反馈称愿意负起责任，帮租客办理先行赔付，后续会撮合租客直接与房东重新签订租赁合同。

乱象层出

但事实上，好租好住的案例，只是租赁行业乱象的冰山一角。规模更小的中介公司，违规操作或者在灰色地带操作，更是层出不穷。

除了由“二房东”引发的问题之外，在房产交易的源头，房源缺乏真实性也是行业普遍的顽疾和毒瘤。在上海市消费者权利保护委员会发布的调查报告显示，中介提供的房源信息，超过一半与现状不符。

“要在根本上改变行业的假房源现象，必须有一套政府、协会，包括经纪公司、平台一起统一做的东西。在这当中，58除了要配合政府，再者就是在可控的范围内，去优化这个事情，尽量去核实真房源。”58集团CEO姚劲波向时代周报记者表示，自去年开始，58集团向假房源发起了宣战，从净化假房源开始，为行业进行产业生态的重组。

在消费者满意度中，房地产中介行业打分极低，只有11%。上海市消保委副秘书长唐健盛在接受媒体采访时认为，这个11%低得让人无法想象。作为一个靠为消费者服务而生存发展的行业，根源点无非是八个字“诚信缺乏、规则缺失”。

行业缺乏监管，是北京房地产中介行业协会的会长李文杰和全国工商联房地产商会理事李骁的共识。他们对时代周报记者表示，政府急需要做的是制定统一的规则。

目前，已经有城市开始作出努力。在南京，南京市住房保障和房产局近日发布了《进一步加强房源发布管理规范房地产经纪行为的通知》，以后租房子也要跟买房子一样，进行房屋租赁合同网签和登记备案。

在北京、江西等城市，对中介机构的违规经营将继续保持高压执法态势。据了解，北京方面，在2018年将建立和完善信用管理体系，除了对中介机构和从业人员建立信用档案，把投诉多的公示出来之外，将加强经纪行业的法规制度建设，完善管理政策。江西方面，房管部门将在当地人民政府统一领导下，加强与工商、价格、金融、税务等部门的协作配合，建立健全信息共享、情况通报以及对违法违规行为联合查处机制。