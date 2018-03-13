Uber将在100个新城市上线外卖服务UberEats

新浪科技讯 北京时间3月13日凌晨消息，今年以来，Uber正不断加大在食物配送业务上的投资。由于过去一个季度里Uber从此业务中获得了不错的利润，其正准备将外卖服务UberEats推广到位于欧洲、中东、和非洲的100个新城市。

Uber这家总部位于美国加州旧金山市的打车应用公司的物流部门主管杰森·多格（Jason Droege）曾在一次与《金融时报》的采访中表示“UberEats比我们预想的要更成功”。外卖服务将是这家以叫车为主要业务的公司拓展新业务的途径，这也将为明年有可能的上市计划添彩。

目前为止，Uber已经在超过200个城市上线了其外卖服务UberEats。其正计划在包括爱尔兰、埃及、罗马尼亚、肯尼亚、乌克兰等在内的新的国家上线此服务，并将在英国、法国分别另外开辟40和35个新城市。以期在欧洲、中东、和非洲的价值280亿美元的食物配送市场占有更大的市场份额。

Uber物流部门主管多格没有透露该公司将拿出多少资金用于此次外卖业务扩张。

在去年年底成为Uber最大股东的软银集团向《金融时报》说：“Uber应该重视UberEats业务”。多格称现任Uber CEO达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）是UberEats业务的狂热粉丝。

多格表示，截止到去年年底，UberEats业务已经在其上线的200座城市中的45个实现了盈利。在去年第四季度，UberEats业务为公司贡献了10%，也就是11亿美元的总收入。

在外卖配送领域，Uber面临越来越激烈的竞争。上个月，总部位于英国伦敦的食物配送公司Deliveroo称其将招募250名新员工用于实现其全球化的野心。与此同时，Uber还面临来自美国本土的竞争，食物配送公司DoorDash在本月初收到了来自软银集团旗下财团5.35亿美元的投资。（小宝）