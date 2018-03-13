AI变革交通 滴滴备战后出行时代

来源：北京商报

网约车之后，滴滴将出行的边界再扩大。2018年以来，滴滴一面大步“跨境”开展国际化；一面“跨界”走向共享汽车和新能源汽车领域，瞄准AI大交通市场。日前，滴滴CTO张博这样描述“后出行时代”滴滴的科技愿景：“AI for Transportation”（AI变革交通）：打造一支世界级的研究团队，同时和全球人才及科研机构合作，拓展技术边界，在大交通和智能汽车行业建立中国和新兴市场的领先地位。憧憬的同时滴滴正朝着以上目标快马加鞭。

在密歇根大学举办的全球网联和自动化汽车产业论坛上，张博用AI for Transportation描述滴滴的科技愿景。密歇根大学是美国研究人工智能的翘楚，前者的交通研究所（UMTRI）聚集了交通安全、智慧交通系统和工业自动化等多个领域顶级专家；在交通工程、自动驾驶、车联网、大数据、未来交通管理系统等方面享有盛名。

在此，滴滴技术掌门人提出一连串问题。“如何看待自动驾驶时代的安全问题？” “怎样在中国这样庞大的市场解决拼车挑战？”“私营部门怎样和政府智慧城市上展开合作？”

张博表示，随着人工智能技术的加速发展，交通行业正迎来一场深远变革。滴滴的科技战略就是用AI变革交通。“过去20年，互联网和移动互联网解决了信息的流动问题，滴滴希望在未来十年解决物理世界中人和物体的流动。我看到未来科技能够发挥最大改变的领域是交通，滴滴目前已经拥有了全世界范围内最好的交通大数据，利用先进的AI科技，将会给交通带来巨大变革。”

在张博看来，在未来十年，技术将从三个层面彻底改变现有交通系统。在交通基础设施层面，企业和公共交通部门的大数据积累再加上AI技术可为整个城市交通创造巨大价值。

2017年，滴滴智慧交通团队已经改善了20个城市超过1200个红绿灯；出行时间缩短达10%-20%。今年滴滴还会投入资源做模拟城市系统，帮助城市优化整体道路规划，进一步提高交通效率。

在交通工具层面，首先，汽车能源将从汽油为主转为电力为主，每一公里的消耗会显著下降；同时智能驾驶将取得迅速发展。张博表示，滴滴的目标是最小化交通出行中人为因素的影响，利用机器学习共享交通信息，最终实现交通安全的最大化。他透露，目前滴滴正在中美两地测试超过10辆自动驾驶汽车，并将持续加大对智能驾驶研发的投入。最后，越来越多的人将从汽车拥有转向共享。

“目前无论是北京还是旧金山，私家车的平均利用率都不到5%，但如果共享出行成为主导方式，目前汽车保有量、道路设施等还可以多满足3倍的出行需求。”张博说，“实现这三个字的愿景，需要打造世界级的科技公司。”在张博心目中，世界级的科技公司有两个标准：一是这家公司的使命是解决影响世界最根本的问题，二是一家全球最优秀人才愿意为之工作的公司。

目前在滴滴现有的近9000名员工中，有超过一半是工程师和数据科学家，技术和研发阵容空前强大。“借力攻坚”，对外建设顶尖的科研协作网络也是滴滴科技布局的重要一环。张博团队已经与十余家学术科研单位建立了合作关系，包括中国计算机学会、密歇根大学和斯坦福人工智能实验室等。

在张博访问密歇根大学期间，还发布新一轮智慧交通联合研究计划，双方将继续围绕在机器学习、行为经济学和运筹学等科研领域展开研究，希望共同推进技术前沿，推动行业发展。在去年10月，滴滴还宣布启动盖亚数据共享计划，基于真实的脱敏数据资源，支持优秀科研工作者进行跨领域研究，推进交通领域的基础性与前瞻性研究落地，提速智慧交通领域的科研发展。

通过一系列合作，北京大学、上海交大、同济大学、宾夕法尼亚大学等与滴滴团队的联合成果，已经为人工智能技术在城市交通的应用和发展方向提供了宝贵的研究支持。 “滴滴将打造一支世界级的研究团队，同时保持开放的态度与全球范围的人才和顶级研究机构合作，共同变革交通行业、重新定义出行世界。”张博说。

2017年《经济学人》杂志则感叹，“中国早已颠覆了模仿者的形象，成为世界级科技企业的发源地”。