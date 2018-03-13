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李国庆是创业者的典型反例

李国庆是创业者的典型反例
2018年03月13日 01:08 新浪综合
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　　来源：北京商报

　　张绪旺

　　李国庆淡出互联网风口浪尖很久了，这一次的回归却是离去，当当网选择卖给海航，留下的尽是感慨。关于当当网的是非成败，电子商务层面的解读已有很多，本栏不再赘述，在此只想谈一谈作为创业者的李国庆。

　　对于李国庆争议很大。相当一部分人认为，他本该成为马云、李彦宏一样的大佬，至少不会差于刘强东，毕竟当年他们是掐架的同一量级。但也有人反驳，李国庆再差，也是起起伏伏近20年，身价几十亿元，这在全中国人里怎么比都是成功人士。

　　两种论调都对，但本栏想说点李国庆身上的可借鉴价值，毕竟大多数互联网创业者不想成为李国庆，而是马云或者马化腾。

　　要想避免成为李国庆，就要知道，至少三个维度，作为创业者的李国庆是典型的反例。

　　首先，企业战略的保守。时至今日，互联网应用普及到生活的方方面面，但互联网创业仍然是“赌性很大”的人生选择，这也是风险投资为何在这个领域集中的原因。新概念、新思维、新模式在互联网市场，甚至远远领先于底层技术的演进本身。

　　比如，UC生来做的就是手机浏览器，而那时候离苹果iPhone的诞生还有三年之久，更遑论如今的4G、5G和移动互联网时代。因此，创业型的互联网公司大多是激进型，无论融资还是布局，都不能保守，勇于试错的精神至关重要。

　　但回归历史，李国庆从图书生意做回图书生意，中间有过进军全品类的机会，不过连李国庆自己也承认，那是针对京东的防守性布局。与之相反，从3C市场突围，京东却真的变成了全品类公司，成为中国电商惟一可以抗衡阿里的公司。如今的当当只能在图书市场进行纵深拓展，尽管效果也不错，但也无法获得赶超京东的机会。

　　其次，短期利益的掣肘。战略保守是李国庆主观思维的短板，那么上市就成了李国庆外部环境的无奈。是上市对财务的要求掣肘了当当战略扩张，还是当当战略思维的保守导致了急于上市的局面？孰因孰果，很难断定，但李国庆当年确实选择了短期利益——盈利。

　　盈利是互联网公司“心口的朱砂痣”，百转千回耿耿于怀。为了抢下电子商务上市第一股，当当做出了漂亮的财务报表，但公众公司的形象也掣肘了李国庆的行动能力。包括李国庆在内，曾把电商不盈利视为奇耻大辱，万分不认同电商为超市配送大件商品却免运费。

　　但多数互联网事实告诉我们，强势企业不是盈利与否的问题，而是时间点和盈利方式的问题，李国庆显然在这方面判断失误了。

　　最后，管理团队短板。阿里前有“十八罗汉”，后有合伙人制度。腾讯总裁刘炽平是职业经理人协助CEO的典型代表，甚至百度这两年也赋予COO陆奇极大的权限。但当当网的李国庆、俞渝夫妇，一方面是创业美谈，另一方面却成了团队短板。

　　从个人能力上，很难界定一个职业经理人的水平就能超过李国庆、俞渝，但如果公司团队常年制定战略由夫妇两人完成，仍然难免偏颇。曾有报道，俞渝说“当当早已不是夫妻店”，并指出“与李国庆各有分工，并经常产生分歧，凡事由董事会决定”。但很遗憾，当当对外发声的第三人太少，股权的集中也注定管理团队不会形成太过民主的局面。

当当网李国庆
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