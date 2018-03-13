扎堆谋求上市 网络直播生死挣扎

来源：北京商报

斗鱼、虎牙加上传出上市消息的映客和花椒，近日已有四家同领域企业在筹备IPO，这在国内互联网历史中实属罕见。多方报告显示，直播平台的用户规模增速放缓，直播的工具化特征逐渐显现，自2017年下半年起，资本对该领域的兴趣明显降低。业界认为，尽管直播平台的营收可观、盈利难度不大，但是商业模式较单一，加之巨头挤压，行业天花板速降，市场留给网络直播平台的时间不多，抓住上市机遇是刷存在感的关键。

竞逐上市

在人人网、凤凰新媒体、网秦天下、世纪佳缘、淘米网、土豆网等“史上最密集IPO热潮”后，网络直播企业在七年后再次承接互联网上市潮，虽然企业数据不及当年规模，但短时间同类型企业扎堆上市在互联网历史上也难得一见。

3月6日，欢聚时代透露，旗下游戏直播平台虎牙直播已经向美国证券交易委员会秘密提交了IPO申请文件，这是欢聚时代官方第一次披露虎牙IPO进程。公开资料显示，虎牙成立五年才独立融资，于2017年5月完成7500万美元的A轮融资，2018年3月8日获得由腾讯独家投资的4.6亿美元B轮融资。

此前一个月，竞争对手斗鱼首度回应IPO计划，斗鱼COO程超直言，“有IPO计划，仍在筹备中”。据相关媒体报道，斗鱼拟于今年在港股上市，集资总额在3亿-4亿美元之间。相比虎牙，斗鱼获得的融资支持更多，是国内首家融资进入E轮的网络直播平台。公开资料显示，斗鱼在2014年获得2000万美元A轮融资，在2016年3月和8月，斗鱼分别完成1亿美元和15亿元的B轮和C轮融资，2017年11月，斗鱼获得D轮融资，2018年3月，前者获得来自腾讯独家投资的6.3亿美元E轮融资。

这并非网络直播上市团的全部阵容。在斗鱼和虎牙宣布新一轮融资的当天，有消息称，映客拟于今年赴港上市，计划融资3亿美元，如果消息属实，这是映客在A股借壳折戟后另一个重大的资本动作。在此消息曝光后一天，有接近花椒的资本圈人士向媒体透露，花椒“已经启动上市，预计年底在香港IPO，目前已经在与多家券商机构协商相关方案”。对此，映客和花椒方面均不予置评。

根据映客此前披露的数据显示，映客在2016年实现营收43.38亿元，净利润4.8亿元；2017年一季度，映客营收10.35亿元，净利润2.44亿元。花椒联合创始人于丹则在2017年底披露，花椒用户量突破2亿，覆盖500座城市，活跃主播1500万人，2017年流水超过50亿元。

“从营收和变现能力上看，网络直播离钱很近，已经具有成熟的商业模式，但钱不是网络直播惟一的诉求。”智察大数据分析师刘大伟如是说，“从各家的动静来看，网络直播争夺的是直播第一股，在资本市场的行业第一股能换来很多加分，而且现在正处于资本高位，上市后会有利于拉升估值，甩开对手。”

平台收割

在热闹的上市声浪背后，网络直播的无奈和焦虑也被层层揭开。

“从去年映客尝试登陆A股时的70亿元估值就可以看出，直播平台背后的投资机构着手收割，注定将眼光放在资本市场。”一位不愿具名的券商分析师曾对媒体表示。在风口迭代过后，网络直播的风险在于自身也在于市场。

2017年，网络直播的风采被短视频掩盖。根据艾媒咨询数据显示，2017年中国在线直播用户规模达到3.98亿，增长率28.4%，相比2016年增速明显放缓。而在2017年上半年，移动短视频用户规模年增长率达到58.2%。艾媒咨询分析师认为，在政策监督、社会需求理性化的大环境下，在线直播行业趋向稳定健康发展，增速逐步放缓，直播的工具化特征逐渐显现。对此，QuestMobile等第三方报告也对网络直播式微有数据佐证。

尽管在2018年1月答题直播成为一股强有力的催化剂，被诸多网络直播企业以及泛娱乐应用追捧，以期在新风口中抓住流量红利，但是短视频应用波波视频、好看视频、西瓜视频均挺进易观千帆2018年1月移动App月活跃用户规模增幅TOP 20榜单中，而广义上的网络直播企业却未有一家位列其中。

网络直播还试图在横向和纵向寻找可能。2017年，花椒直播在6.0版本中添加了MV短视频和多对多视频社交功能“开趴”，映客将小视频入口置于首页第一个位置，多家直播平台潜入短视频赛道，与抖音、快手等形成正面对决。同时，整个行业开始不断交叉，原来专注于泛娱乐领域的花椒进军游戏直播，映客在首页开设了游戏入口，YY推出了线上抓娃娃、欢乐吐篮球等垂直游戏，而游戏直播起家的斗鱼从2016年开始探索综艺路径。

“移动流量红利消失，用户审美疲劳，娱乐直播天花板凸显。”刘大伟这样认为，“游戏直播的主播争斗也一直没有停歇，虽然这不是决定网络直播发展的全部，但是平台内容同质化、行业陷入流量焦虑的问题显而易见，平台与投资方寻求收割在情理之中。”

暗潮涌动

网络直播多个头部玩家对IPO的迫切，还在于该行业的潜在风险，这体现在用户留存度还体现在政策监管的严苛。

易观2018年1月移动App TOP 1000榜单显示，斗鱼排名135，月活跃人数为1699.6万人，环比降低6.35%；虎牙排名164，月活跃人数为1271.1万人，环比增长1.62%；斗鱼、虎牙为游戏直播行业前两名。根据艾媒咨询数据，2017年四季度，花椒的活跃用户占比2.13%，位居中国主要娱乐内容类直播App第一；其次为映客直播，占比1.92%。该季度用户活跃占比分布基本上与三季度保持一致。经历了三年乱斗，网络直播在2017年基本确定了市场格局。

不过，网络直播的吸金能力也不再疯狂。根据陌陌2017年财报，2017年四季度陌陌净利润9750万美元，同比增长16.3%，陌陌净利润同比增幅下跌84.2%，这是陌陌自2016年二季度以来净利润增幅最小的一个季度，也是该数据连续第五个季度出现下滑。

同时，政策的监管力度愈加严格。公开资料显示，2017年6月，文化部部署北京、上海、广东、浙江等地文化市场综合执法机构，对50家主要网络表演经营单位进行集中执法检查，虎牙直播、YY直播、龙珠直播、火猫直播、秒拍等30家内容违规的网络表演平台被依法查处。

耐人寻味的还有腾讯同时押注斗鱼和虎牙，作为斗鱼B轮和C轮的投资人，腾讯加码斗鱼在意料之中，但是虎牙作为YY旗下的游戏直播平台，独立后在第二轮就接受腾讯融资，这让市场变得微妙。似乎是从投资共享单车的经验得来的神来之笔，腾讯打破了在同行业押注一家头部企业的常规。“这令腾讯的投资更加保险，而双方接受投资也意味着一种妥协。”刘大伟向北京商报记者直言，“起码这表示行业不再有乱战，烧钱竞争的可能性大幅度降低，游戏直播似乎形成了一种默契，收割、上市、平稳成为共同的目标，但是这并不是终极目标，完成好场景扩展、营收增长能力、存量用户运营等才是决定未来潜力的根本。”

北京商报记者 魏蔚/文 CFP/图