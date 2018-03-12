马化腾：建议广东在互联网立法上先行先试

证券时报

3月12日，全国人大代表、腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾在全国两会广东团分组讨论时建议，加强对个人信息保护的使用的立法。去年人大通过的民法总则里规定了自然人的个人信息受法律保护，这是一个非常重要的规定。日常遇到很多电信诈骗，因为个人信息被贩卖后非法使用。但在具体执法上，目前还是缺少一些明确的细节。比如在数据的开放利用使用规则上，还需要制定具体规定。

第二是建议加强对新经济新领域的立法和政策研究。比如共享经济，前两年是网约车，现在又有共享单车，未来可能还有很多新业态，包括最近非常火的区块链、数字货币等，那么这些新经济如何监管，希望人大有所调研，加强立法工作。“像QQ微信被盗号，如何入罪，这个就非常复杂，目前也没有明确的规定。”马化腾表示，包括知识产权保护目前仍存在灰色地带。

第三是建议在互联网立法上，能否先行先试，比如广东和深圳是互联网大省和大市，目前创新环境很好，未来很多新业态也会在此诞生。所以建议省市分别利用好自身的立法权，探索一条互联网立法的特色之路，也为全国的立法和政策提供经验参考。

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