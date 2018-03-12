当当网要卖给海航 格局限制了发展

本文来自北京晨报

错过了亚马逊、百度和腾讯

辉煌时曾被称为“中国的亚马逊”的当当，在成立19年后终将“易主”。3月9日晚，海航集团旗下上市公司天海投资（600751）披露重组进展称，其重组标的资产为北京当当科文电子商务有限公司及北京当当网信息技术有限公司的相关股权。

3月11日凌晨，当当网联合创始人、CEO李国庆更新微博称，“天地孤影任我行，世事苍茫成云烟！祝愿文化电商独角兽当当网敢做敢当当！”

不会导致实控权的变更

早在2017年10月，就曾有媒体报道称，海航正在洽谈当当网，估值为80亿至100亿元。李国庆当时曾辟谣称，并未签署任何协议。

天海投资此次发布的公告称，今年1月15日起，公司决定启动涉及公司的重大资产重组事项，并于1月16日停牌。3月9日晚，天海投资首次披露此次标的资产为北京当当科文电子商务有限公司及北京当当网信息技术有限公司相关股权。

北京当当网信息技术有限公司是当当网的母公司。当当科文则是当当网的关联公司，股东为李国庆、俞渝夫妇，旗下包括当当投资的各类业务。海航科技是天海投资的控股股东，持股20.76%；海航科技的大股东则为海航集团。

天海投资表示，本次重大资产重组拟向交易对方购买资产，交易方式将涉及发行股份购买资产，并视情况进行配套融资，具体方案正在沟通和协商论证中。截至目前，公司尚未与交易对方签订正式重组协议。本次重组方案、交易架构、标的资产尚未最终确定，未来可能会根据尽职调查情况及与潜在交易对方的商洽情况进行相应调整。公告还强调，本次交易完成后不会导致公司实际控制权发生变更。

由于重组所涉及的尽职调查、审计和评估等工作量较大，天海投资表示，公司股票拟自 2018 年 3 月 12 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

退市比上市缩水四分之三

成立于1999年的当当由李国庆、俞渝夫妇创办，是国内最早的电子商务公司之一。“图书是最适合在电商发展初期主营的品类”，李国庆介绍称，“因为标准化程度高，便于运输。”

当当由图书起家，李国庆担任CEO，俞渝出任董事长，分别主管内部战略和对外事宜，两人共同占有当当网近半股份。

当当曾一度攀上国内消费类电商的头把交椅。2010年，当当网赴美上市，作为中国第一家完全基于线上业务、在美国上市的B2C网上商城，受到资本的追捧。上市当天，当当网股价大涨86%，以103倍的高市盈率和3.13亿美元的IPO融资额，创出中国企业境外上市市盈率和亚太区2010年高科技公司融资额两项历史新高。但当2016年当当网完成私有化退市时，市值仅为5.3亿美元，不及上市之初时的四分之一。在赴纽交所上市前，当当网曾开始“图转服”和“图转百”的探索，但转型综合电商的多元化努力一直没能突破。在阿里巴巴和京东相继崛起后，电商的格局已彻底改变了。

李国庆反思夫妻创业时感觉苦不堪言，“管理上很难说服对方，造成决策和执行效率低，还会对生活造成损伤。”

但业界认为，当当的困境与错失时机不无关系。当阿里巴巴和京东以价格战和全品类瓜分电商市场时，当当网更在意的却是盈亏平衡，想要尽快盈利，因此在投入上远远不如竞争对手。

被收购的传闻不断

在很长一段时间里，围绕当当网的“并购”消息不断。据媒体报道，除了海航系外，亚马逊、百度、腾讯此前也曾透露出收购当当网的意向。

2004年，亚马逊想以1.5亿美元收购当当网。据当时的公开消息称，谈判一开始就陷入僵局，亚马逊要求占公司70%甚至100%的股份，但李国庆和俞渝的底线是20%至25%。2013年，百度提出入股当当网，但最终因为占股比例及交易价格没谈拢而作罢。2014年，腾讯也曾有意入股当当网，希望占股33%，但李国庆只愿给25%。

2017年年底以来，海航系债务危机爆发，迫使海航集团大量出售海外土地、股权等资产筹措资金。天海投资的股价在2017年11月至12月底累计下跌27%，随后宣布停牌进行资产重组。

谁也没有想到，海航集团在流动性日益紧张的情况下，居然能成功接盘当当网。但天海投资如何募集收购资金，被收购的当当将在海航系中扮演何种角色？这些问题都将继续受到关注。

北京晨报记者 刘映花