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走秀网没货退款：遭遇提现难

走秀网没货退款：遭遇提现难
2018年03月12日 03:11 新浪综合
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走秀网没货退款走秀网没货退款

　　本文来自北京晨报

　　去年12月底，小刘在走秀网花费4995元购买了一件大衣，十几天后，她被告知商品库存不足，于是办理了退款。但近5000元并没有退还到她的银行卡，而是退到了她的走秀网账号。“这钱我既没办法消费，也没办法提现，什么时候能提现也是个未知数，相当于被冻结了。”北京晨报记者搜索发现，有多名消费者都有类似遭遇。对此，走秀网客服表示，公司目前正在陆续给消费者退款，律师建议消费者向属地工商部门投诉。

　　消费者：钱退账户无法提现

　　小刘说，她去年12月27日从走秀网下单购买了一件青绿色羊毛大衣，购买后久久没等到发货。今年1月12日，客服称因大衣缺货，小刘将此订单取消。“结果把钱自动退款到了走秀网的虚拟账户里，我既没办法提现，也没办法拿出来继续在网站消费。”小刘说，她几次电话客服人员，对方态度都很好，说会催促尽快返款，但就是不见行动。“在这期间还出现乌龙，系统显示返款成功，但钱根本没有到账。”距离最初购物时间已经过去了3个多月，其他花费几百元买的衣服都到了，就这件最贵的大衣没到，钱也不见回来，这让小刘很苦恼。

　　记者微博搜索发现，有不少消费者都遇到了和小刘类似的经历。消费者王先生说，他第一次在走秀网购物，于1月20日花184元购买了三瓶漱口水，同样在下单半个月后被告知无货，于是提交了退款申请。“它必须先审核退款再提现，当时审核用了两周时间，提现却遥遥无期。”小王说他也给客服打过几次电话，但对方都未给一个明确的回复。

　　客服：目前在逐步办理退款

　　记者打开走秀网官网，发现网站可正常下单购物。在退款说明中看到，根据不同的下单路径会在1到15个工作日内退款，但又写了“退款周期仅供您参考，具体退款周期可能会受银行、支付机构等相关因素影响”，记者多次拨打走秀网深圳总部电话及媒体公关电话，均无人接听。

　　随后，记者拨通其400客服询问此事，客服人员表示，因部分商品库存短缺，只能为消费者办理退款，但需要公司内部按流程进行审核。“因为最近退款的人数有一点多，我们会尽快催促，但没办法保证什么时候能够退到。”客服人员表示，目前公司正在办理去年12月份及今年1月份的退款，对于部分延迟退款的用户，公司会赠送代金券等以示安慰。记者了解到，目前，王先生已收到其退款。

　　律师：可向属地工商部门投诉

　　京衡律师上海所律师余超表示，根据《网络交易管理办法》：第三方交易平台经营者应当建立平台内交易规则、交易安全保障、消费者权益保护、不良信息处理等管理制度。就该案来看，走秀网迟迟不能将钱退给消费者，说明该平台没有建立“平台内交易规则、交易安全保障、消费者权益保护”等管理制度或有管理制度而不遵守，该平台也不能提供必要、可靠的交易环境和交易服务。因此，消费者可以到平台所在的深圳属地工商行政管理部门投诉处理。

　　北京晨报热线新闻

　　记者 康佳 线索：辰先生

走秀网退款大衣
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