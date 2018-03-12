区块链媒体跑步入场：资本疯狂加持 盈利模式待考

区块链的行业风口

本报记者 申俊涵 北京报道

在区块链的行业风口之下，区块链媒体平台已经成为炙手可热的细分投资领域，近期密集获得资本市场的关注。

3月9日，由游戏陀螺创始人余文锋发起创办的区块链内容平台陀螺财经宣布获得700万天使轮融资。3月6日，蓝港互动创始人王峰创办的区块链门户火星财经宣布获得A轮融资，投资方包括IDG资本、泛城资本、明势资本等。该项目在上线不到一个月的情况下，估值已经达到1.5亿元，但具体融资金额并未透露。

在更早一周的3月2日，巴比特宣布完成1亿元A轮融资，普华资本和泛城资本联合领投，启赋资本、比特大陆跟投。3月1日，深链财经宣布获得来自梅花天使、PreAngle等八家基金的1000万元天使投资。

上述提及的区块链媒体还只是冰山一角。有统计数据显示，一个月之内，行业中已涌现50家以上区块链媒体。在微信公众平台上，名字中带有“链”、“币”的公众号都已超过百家。

在行业一片火热的形势下，某些区块链媒体通过软文包装推广ICO项目来获取收益的行为，也引起了人们的质疑。面对行业竞争与外界质疑，区块链媒体未来将如何发展？

资讯平台居多泡沫或已出现

深链财经联合创始人朱星对21世纪经济报道表示，区块链媒体受资本青睐主要是因为很多资本都看好区块链未来大范围的应用，这是互联网的一次升级，能对传统经济产生促进作用。在产业发展的同时需要关注该领域的新兴媒体，就像互联网的发展催生了一批关注互联网的媒体一样。

暾澜投资董事长姚勇杰也认为，区块链媒体火热主要是因为区块链行业受到的关注度越来越高，为行业垂直媒体带来一定的发展空间。在处于上升期的行业中做生态组织的其中一环，会有事半功倍的效果。

其实在VR、AI行业风口形成的时候，也出现了一批垂直行业媒体，但并没有像区块链媒体一样频频获得融资。有投资人对21世纪经济报道分析称，这是因为在数字货币泡沫的裹挟下，很多人都有一夜暴富的心，他们希望通过媒体了解更多信息并参与“炒币”。这带来了区块链媒体的空前繁荣，而项目的估值泡沫或已产生。

一家以资讯为主的区块链平台负责人对21世纪经济报道表示，提供资讯是直击用户痛点的一项业务，有利于行业的透明化。用户想参与数字货币交易，需要信息服务平台为自身判断做支撑。平台也会调查揭发一些假的ICO项目，让用户避免损失。

“区块链社区的运营也是媒体平台很重要的一项业务，因为区块链讲究去中心化，社区运维是生态体系的一部分。许多发币项目的宣传，也是给社区的人关注。”他说。

“目前很多的区块链媒体平台是以资讯为主，但很多消息真假难辨。我们想做有价值品牌的媒体，为行业提供权威、真实的信息，以深度报道为主，这是我们的差异化价值所在。”朱星说。深链财经希望伴随区块链行业成长，而不是只想挣一时的快钱。另一方面，深链财经也认为区块链行业是增量市场，未来可以有多家媒体共存。

对于区块链媒体动辄“月薪3万招聘记者、6万招聘编辑”的说法，多位从业者对记者表示，区块链媒体想从其它公司挖人，开出的工资会有一定幅度的增长。主要是因为区块链行业缺人，行业如今也有太多的非议，导致人才会比较犹豫，不太敢进入。想吸引人才加入，必然得花出更大的成本，但薪酬水平也不会像外界吹嘘的那么夸张。

投资人看好全球化平台

“我也想过投资区块链媒体，但研究后发现已经出现了很多家区块链媒体，就想先观望下。”创业工场创始人麦刚对21世纪经济报道说。在区块链领域，他曾投资了数字货币交易平台Rcash、数字货币资产管理平台ExTrade等公司。

麦刚表示，让自己犹豫的原因在于，原来的视频网站、团购网站都经历过百团、千团大战，但最终存活下来的不会太多。区块链媒体的竞争也很激烈的，最终或许只有产品真正能够提供价值的团队才能存活下来。

他还强调，媒体很重要的一点就是保持独立性。但有些投资机构或者区块链公司热衷投资区块链媒体，存在关联交易嫌疑，可能是想利用媒体资源为ICO项目背书。过去创业媒体如果吹捧一家创业公司，不会对公司的估值产生多大的影响。但如果区块链媒体过度吹捧某个ICO项目，将直接影响到市场流通的交易环节。

“我们也在看区块链媒体方面的项目，但还没有出手。”姚勇杰对21世纪经济报道说。据了解，此前暾澜投资曾投资了嘉楠耘智、空天区块链、京杭区块链等区块链领域的项目。

谈起对区块链媒体的判断标准，姚勇杰表示，一是，看创业者是否有全球化的思维和能力，让新闻信息不止是针对中国市场，而是面向美国、欧洲、东南亚等全球化市场。二是，注重创业者的行业背景，以及是否有区块链行业的资源渠道。另外，区块链媒体是否能够做到相对的公平公正也很重要。

“有些媒体通过为ICO项目背书来赚取收益，这样做非常不好。短期为ICO项目背书，虽然可以赚取超额收入，但总体来看损害了媒体的自身品牌形象。区块链媒体保持一定的独立性，能够把握风向趋势，走得更加长远。”他说，比如未来用户量达到一定规模后，区块链媒体一是可以通过广告变现，二是可以变成流量入口，为需要区块链受众的项目导流。（编辑 林坤）