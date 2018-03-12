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政策风口之下，到处都是独角兽。金融科技领域的“独角兽大戏”如何上演？

现状是巨头们仍在吸纳牌照加速扩张，而众机构投资者伺机而动，不愿意错过或可预见的发展红利。券商中国记者独家获知，京东金融已经启动高达130亿元的融资，主要用于并购金融牌照、技术研发和市场投入等。

目前，该轮融资已经初步敲定了领投方中金、中粮等，他们将占据约100亿份额。据了解，领投方和京东金融将计划于本月末签署正式法律文件，4月前完成打款。

机构根据京东金融的各项财务数据与业务数据测算，投前估值就已经达到1200亿的京东金融，此轮融资落定后，估值将达到1650-1900亿元。

百亿融资正启

券商中国记者最新获悉的一份融资方案显示，京东金融目前正计划融资130亿左右，领投方包括中金、中粮等超大型LP，额度占约100亿元。根据知情人透露，该笔融资计划于本月底签署法律文件，4月完成打款。

对于京东金融来说，这是其从2017年二季度末正式重组交割独立运作以来第一次启动融资。

此前的2016年1月，京东金融完成A轮融资，获得了包括红杉资本中国基金、嘉实投资和中国太平保险领投的66.5亿元人民币，融资完成后的京东金融估值为466.6亿，成为仅次于蚂蚁金服、陆金所之后估值最高的互联网金融机构。

根据2017年京东二季报，2017年6月30日，京东金融重组已完成交割，至此京东金融正式从集团分离开始独立运营。

A轮融资直至拆分之前，京东金融的股权结构为——京东集团持股69%、A轮投资方持股14%、管理层持股17%。

为顺利推动重组分拆之路，京东金融在2017年初启动了总额为143亿元的A+轮融资，其中京东集团出售其持有的28.59%股份，开放给新投资人和以刘强东为主的管理层认购。A+融资完成后，京东金融估值接近600亿，相较于A轮融资后的估值变化并不大，主要为股权激励而设。

京东金融的融资亮点

券商中国记者独家获悉的融资方案显示，京东金融有以下几大投资亮点，分别为：

首先，电商营业额的持续提高和互联网消费金融的渗透率加大是两股最主要的力量，推动互联网公司在个人消费信贷市场获得一定市场份额。京东作为中国第二大B2C电商平台和第一大直营B2C电商平台，持续保持高于整体电商行业的增长速度。

其次，京东商城为京东金融提供稀缺的互联网金融天然土壤。依托京东电商交易场景和账户体系，京东金融为用户（包括消费者、直营供应商和POP商户）提供及时、便捷和多元化金融产品——消费金融（京东白条和白条+）、供应链金融（京保贝和京小贷）、支付、理财、众筹和保险等，打造极具吸引力的综合性互联网金融服务模式。

第三，京东的自营B2C场景利于消费和供应链金融服务大规模、高质量扩张。

一是传统银行由于获客成本和风险控制能力有限导致潜在消费金融需求远未被满足，消费信贷渗透率仍较低；

二是供应链融资领域银行缺乏创新且不介入供应链上下游交易导致服务效率低下和成本较高。

三是，京东金融处于高速成长期，具有极大增长潜力，且存在进一步往金融控股方向发展的潜力。

四是丰富互联网行业运营经验的团队、强大的京东集团资金支持、控股股东的回购承诺显著降低项目下行风险。

估值何止千亿

此前相当长的时间内，参考行业内其他公司的估值进行推算，舆论对京东金融的估值印象普遍在千亿元级别。

然而根据记者拿到的融资材料显示，京东金融目前的估值，已经稳稳站在了1200亿元，而融资完成后，机构给京东金融开出的估值高到了1650~1900亿元。

估值飙升与京东金融产品线扩容有直接关系——其业务架构目前主要分为消费金融、支付业务、财富管理、供应链金融、信贷工厂、保险业务、众筹业务等业务。

而这些被京东金融在公开场合重点强调的业务，已经实现规模化盈利。财务数据显示，2017年末，京东金融的营业收入达到103.3亿元，较2016年的44.65亿元同比增长131.35%。而其中，消费金融板块贡献营收为最大头，52.8亿元的营收占比51%。剩下依次为支付业务营收16亿元，占比15.49%；供应链金融营收15亿，占比14.52%；财富管理12.3亿元，占比11.91%。

值得注意的是，撬动这百亿营收的京东金融，牌照数量并没有同一阵营的BAT多。其此前不断向外部传递的理念是，自身定位于科技公司，主要是帮助金融机构提升效率、降低成本，牌照的获取并不是最重要的事情。而这一次在记者获得的融资材料里清晰显示，京东金融获得的融资将被用于并购金融牌照。

来源：券商中国

原标题：京东金融百亿融资启动，落定后估值将超1650亿