揭秘币圈最有权力玩家：年营收超25亿美元

来源:创业家

文 cent

非议在增加,但是对国内区块链、比特币的热度,没有太大影响。

比起炒币的行情起伏不定,区块链技术应用落地的遥不知期,比特币“挖矿”更像是一门已经拥有成型链条的生意。这里展开的,是一场“算力”的旷日持久的军备竞赛。由于比特币的机制,矿圈的这场“权力游戏”,胜者甚至可以决定比特币的命运和走向。

吴忌寒和他的比特大陆,是其中最具权势的玩家。

这家在2013年成立的矿机芯片公司,被外界认为,掌控了比特币世界超过50%的算力,成为了世界最大的比特币芯片和矿机解决方案提供商,并且拥有了完整的比特币采矿供应链。数据显示,全球80%-90%的矿机芯片市场,已经被比特大陆所占据。

算力的集中,让吴忌寒牢牢掌控了圈中的话语权,也让他成为业内最具争议的人物。

同时,比特大陆也在向一家AI芯片公司转型。2017年11月,比特大陆基于ASIC架构的人工智能芯片SOPHON(算丰)正式公布。2017年12月,比特大陆收购机器人公司萝卜科技,开始向更多的产业布局。

在2018年初,比特大陆联合创始人、CEO詹克团接受了《商业周刊》的专访并透露,比特大陆2017年全年营收达到大约25亿美元。他还表示,自去年下半年起,比特大陆已经成为台积电中国第二大客户,并超越展讯,成为仅次于海思的大陆第二大IC设计公司。

比特大陆表示,公司一开始的定位,就是一家“高性能计算公司”。它似乎正意图向英特尔、AMD,以及在AI时代崛起的英伟达,踏出追赶的脚步。

成立仅仅4年的比特大陆,不仅将业内几十家矿机芯片开发商甩在身后,也轻易超越了英伟达黄仁勋花了24年才达到的营收额。

与其说吴忌寒是比特币的信徒,不如说,他更具备一个合格的成功商人的特征:大胆、冷静、“叛逆”而又充满野心。

币圈“布道者”往事

矿机是区块链领域为数不多的可以用来“炒”的硬件。一台矿机的成本在2000-3000元左右,价格主要随着比特币的价格上下波动,共同进退。近两年比特币涨势明显,一台比特大陆的蚂蚁矿机,价格曾经卖到3万元以上。在矿工之外,矿机和芯片生产商、大矿场以及矿池的拥有者,都处于生物链的上游。在这个信奉丛林法则、野性生长的体系里,比特大陆是霸主。

一位圈内的矿场主向创业家&i黑马形容吴忌寒是“枭雄”。比特大陆能有如今的地位,和它的先发优势密不可分。能够在一切都尚不明朗的情况下,拿出全部身家all in一个领域,需要非常的胆魄。

吴忌寒早期进入时,国内币圈尚是一片荒芜,他也从未有过任何技术研发的背景。

(吴忌寒)

2009年,吴忌寒获得了北大的经济学和心理学学士学位后,进入私募股权投资领域。

比他大10岁的詹克团,在2010年时,还在运营一个名为DivaIP的创业公司。一天,吴忌寒在北京街头漫步,詹克团公司的一名业务员主动上前推销业务。就这样,两位比特大陆的创始人相识了。当时,詹克团正为DivaIP筹集资金。虽然最终吴忌寒并没有投资他,但是,他们都给彼此留下了印象。

2011年,吴忌寒出于自己风投业绩的需要,开始接触比特币。当时在很多人看来,比特币还只是一个高风险的开源项目,充满了不确定性,更像一种“传销”式的游戏。但是,据后来吴忌寒接受QZ采访时透露,他读完了一篇论文后,变得和现今比特币的信徒们一样,对这个可以由任何人参与、没有中央银行的货币体系,充满了信心。

吴忌寒出色的行动力体现出来。他拿出自己的全部银行积蓄,凑了10万元,通过淘宝和当时最大的比特币交易所Mt.gox,全部换成了比特币。2011年初,比特币的价格只有0.3美元。而到了2014年,吴忌寒把这些比特币全部清盘时,价格已经飙升至了几百美元。

当时和他一样把全部身家都投进比特币的,还有一名叫做长铗的作家。同年,他们一起凑了几千元钱,买了一台服务器,创办了比特币社区巴比特(8btec.com),吸引当时币圈内仅有的十几个人在上面注册了账户。现在,巴比特作为国内最大的比特币中文社区,不久前拿到了1亿元的A轮融资。为了更清晰地解释比特币的概念,那年年底,吴忌寒翻译了中本聪的白皮书,这是它第一个也是流传最广的中文版本。

以QQagent的ID活跃的吴忌寒,当时被币圈内尊称为“布道者”。

挖到了比特币第一桶金的吴忌寒,在2013年辞去了投行的工作,准备挖矿。然而,他预定的矿机却遭遇了发货延迟,让他一度损失惨重。

那时,他已经是业内风头最劲的矿机生产商ASICMiner的股东之一。ASICMiner于2012年在深圳成立,公司中文名为“烤猫”,和创始人蒋信予的ID“Friedcat”同名。这家新成立的公司以比特币发起众筹,为矿机的研发生产融资,原始股价格为每股0.01比特币。现在看来,这或许可以说是ICO的最早雏形。而吴忌寒的“赌性”不改,他又一次全仓“押注”,倾其所有买入了15000股。

在比特币经济里,时间就是金钱。挖矿的速度,也就是算力,决定了获得的回报数量。随着比特币数量的减少,挖矿的竞争日趋激烈,挖矿设备性能的提高,也一下子变得紧迫起来。

“烤猫”创造了历史。它开发了世界上第一个比特币挖矿ASIC芯片,算力能够达到以往GPU的千倍。比特币采矿业,也由此从几台矿机的“个体户”模式,向规模化时代进化。随着烤猫的矿场正式运作,每个月能挖出近4万个比特币。如果吴忌寒愿意,到了2013年,即使他坐着不动,也能从烤猫获得每周超过500个比特币的分红。

但遭遇了矿机跳票的吴忌寒开始重新审视这个圈子的商机。与此同时,他投资的烤猫也遇到了麻烦:随后出现的Butterfly和Bitfury等公司,研发了更低功耗的挖矿芯片。吴忌寒决定,成立一家矿机芯片公司,自己进入矿机的上游领域。不过,他还欠缺一个芯片设计师。

于是,詹克团收到了吴忌寒发过来的比特币资料。詹克团后来说,他只“花了两个小时,阅读了维基百科上关于比特币的内容”,就立即同意加入。

詹克团于比特大陆的意义是,他带来了一支具有丰富芯片设计经验的团队,他们接到的第一个任务就是,设计一个可以高效运行SHA-256(用于比特币加密计算)的ASIC芯片。据后来圈内传闻说,当时双方达成的协议是:吴忌寒出资,詹克团不领工资,一旦达成了芯片的两个关键性技术指标,技术团队则将拿到60%的股份。

(图:詹克团解释“Sophon” 来源:QUARTZ)

时间对比特大陆而言,意义非常重大。外界有ASICMiner和Butterfly Labs等在同场竞争,而最重要的是,比特币的价格波动剧烈,一旦错过,比特大陆可能就失去了一次千载难逢的机会——从比特币价格反弹中获利。

詹克团肩上的压力巨大。他也常常抱怨,这简直是个“不可能完成的任务”。最终,他创纪录地仅花了半年时间,就把这款产品从想法变成了成品:比特大陆挖矿芯片BM1380面世,并且,它代表了当时55nm芯片的最高水平。

2013年11月,詹克团研发的比特大陆第一台蚂蚁矿机Antminer S1上线,比特大陆正式开始运营,比特币也在此时走到了1200美元的高位。“2014年全年,我们的业绩飞涨。”吴忌寒说。

(图:比特大陆鄂尔多斯矿山中的比特币采矿机架 来源:QUARTZ)

寒冬

比特大陆雄心勃勃地制定了接下来的全盘计划,但就在此时,矿圈的第一次大洗牌开始。

2014年2月,当时全球最大的比特币交易中心Mt.gox发生了欺诈和盗窃事件,丢失了85万个比特币,在三个月内,比特币价格遭遇腰斩,到了2014年底,币价下滑到了200美元。

随着比特币的减少,挖币的难度也在增加,为了争夺算力,需要投入大量的电力。而那时,谁又愿意付出高昂的成本来挖掘这样一个价值在不断下跌的数字货币呢?

所有的矿机芯片公司都迎来了寒冬。美国的Butterfly被FTC(联邦贸易委员会)起诉,另一家公司KnCMiner破产。烤猫走向衰落,2015年,蒋信予失踪,成为币圈中最大的一个未解之谜,甚至没有人能够确认,现在他是否还在人间。吴忌寒也承认,2014年底,比特大陆也迎来了“最艰难的时刻”。

对于比特大陆如何能够度过那段“冬天”,圈内有从业者认为,吴忌寒的经济和金融背景,为他提供了助力。而詹克团能够尽快研发出芯片,让比特大陆在比特币价格还处于高点时切入,完成早期的资金积累,也功不可没。2014年12月,搭载了比特大陆矿机芯片BM1384的蚂蚁矿机S5量产,功耗比S1大约下降了三分之一。同时,比特币回春的那刻终于来临了。“(比特币)价格再继续下降,也许我们就倒闭了。”詹克团说。

2015年,比特币价格下跌触底,隐藏在其背后的区块链技术开始浮出水面并得到重视。年中币价开始回暖时,矿工们不无惊讶地发现,在市场上,蚂蚁矿机S5已经成为了他们唯一的选择。詹克团是个出色的芯片设计师,比特大陆的挖矿芯片,能够实现最高的运算效率。即使是和吴忌寒在比特币扩容问题上针锋相对、一向喜欢怼他的前BTCC首席运营官缪永权也承认,“他们的矿机效率更高,其他产品过度设计,成本很高”。

比特大陆的命运开始扭转。“那是个非常棒的芯片,”吴忌寒说,“它让我们起死回生。”

自此之后,蚂蚁矿机基本在市场上再无对手。2015年8月,第四代芯片BM1385发布,11月,蚂蚁矿机S7量产。当年年底,詹克团接受彩云比特采访时表示,短短两个月间,S7的销售额就达到了4亿人民币。2017年,比特大陆已经拥有全球比特币矿机市场超过70%的份额。

比特大陆能够成为矿圈霸主,所依靠的并不仅仅是这些。如果说蚂蚁矿机S7最终奠定了比特大陆在矿机行业的垄断性地位,那么,其他的布局,则支撑着比特大陆随后走上了矿圈中食物链的顶端。

矿池就是其中的重要一环。

矿池的竞争,在当时已经趋于白热化。如果说矿场作为“机房”,更类似于淘金运动中的“卖水者”的话,那么,矿池则是更大的“房地产商”。矿池出售的挖矿的“土地”就是“算力”,它将分散在全球的矿工及矿场的算力进行联合,一起挖矿。矿池负责信息打包,接入的矿场负责竞争记账权,矿池算力占比大,矿工挖到币的概率就更高。矿池快速回收现金流后,可以再去快速开发新的矿场。

2014年11月,比特大陆蚂蚁矿池(Antpool)上线。到了2015年初,蚂蚁矿池的算力就在全球登顶。2016年-2017年,比特大陆相继推出了BTC.com和ConnectBTC两个新矿池,并且投资了ViaBTC。据说,另外一家大矿池BTC.TOP也与比特大陆结成了同盟。业界普遍认为,目前,比特大陆的挖矿算力已经达到了全球的一半以上。

比特大陆进一步做的,还有算力的生意。2014年9月,比特大陆收购雪球云挖矿平台,更名为算力巢(HASHNEST.COM)。它支持“云端挖矿”,无需购买矿机,即可通过交易算力体验挖矿;在2015年,更是推出了加速回本云挖矿合约(PACMiC),类似于房地产业的“房贷理财”产品。

把算力生意玩到这种程度,大约只有经济学出身的吴忌寒做到了。

对于币圈而言,算力即权力。在实现算力“垄断”的同时,吴忌寒也踏上了比特币世界的红线。

恶魔?

作为当年的“布道者”,吴忌寒可能也没想到,有朝一日,在海外数字货币网站CoinDesk的年度评选中,他被冠上的称号是“Villain”(意为“恶棍、反派”,创业家&i黑马注)。

吴忌寒本人并不可怕。他真正的威胁性,来自他手中的权力。在比特币世界里,有一条“51%算力”的道德红线。源于比特币系统的规定,比特币交易具有不可更改等特性,但是,一旦有个人或组织能够集结51%的算力攻击,在理论上,则完全可以带来颠覆比特币系统的风险,将已完成的交易推翻。

而比特大陆,已经踩在了这条线的边缘。

今年2月,当各路三点钟社群活跃的同时,在Twitter上,bitcoin.org的负责人Cobra发布公开信表示,全球算力正在向一个人手中集中,比特币正面临中心化的危险。

这个人,当然指的是吴忌寒。

这不是吴忌寒和比特大陆第一次受到外界对它的批评:比特币的开源生态和比特大陆作为私营公司的冲突日益严重,但是吴忌寒并无意去处理它。缪永权就曾公开质疑,比特大陆“可以威胁BTCC矿池成员,如果不离开我们的矿池,就不卖给他……”

耐人寻味的是,吴忌寒自己似乎也并不否认这点。他曾在Twitter里写道,不止是他对开源文化不感冒,在整个中国它也不受欢迎。

近年来,最大的争议来自于吴忌寒在比特币扩容问题上,和比特币开发者Core团队的分歧,以及他主导的比特币现金BCH的创建。这也令他在比特币世界的权力,再次得到了大规模的增长。一时之间,舆论沸腾,争论一度趋于恶化,吴忌寒自己也一反神秘大佬的业界形象,在Twitter等社交平台上活跃,甚至对“敌人”破口大骂:“Fuck your mother if you want fuck。”

比特币扩容问题足以写出一篇论文来。你可以简单理解为,比特币的区块大小已经不够用了,比特币网络的拥堵,正成为亟待解决的问题。而吴忌寒代表的大矿池和Core团队在如何扩容问题上的争议则在于,是否要保持比特币区块大小不变,采用不同的方式扩容。

2017年8月1日,比特大陆投资的ViaBTC实施了区块扩容方案,也就是比特币第一次硬分叉。在比特币主链上,硬分叉产生了一种新货币:比特币现金BCH,更多业内人士也称之为BCC。这个克隆的比特币,开始和比特币直接争夺算力,更多的人用矿机开始去挖BCC而不是比特币,在极端情况下,BCC曾经分流了比特币近一半的算力。

这也是比特大陆系势力在比特币世界中最近一次的大规模扩张。大矿池的“商人”们,也由此彻底和技术社区宣告决裂。

也许,吴忌寒从来就不仅仅满足于成为比特币世界里的一个“信徒”。他想要搭建的,是一个属于自己的商业帝国。

转型

10年前,内蒙古鄂尔多斯是曾经被媒体报道过的“鬼城”。这里人口仅有200万,地广人稀,到处是空置的楼房建筑。而现在,它已经是世界范围内比特币矿业的中心。这里最大的比特币矿山,就属于比特大陆,拥有25000台机器,电力由燃煤发电厂提供,每天电费达到39000美元。

目前,全球三大矿机生产商均来自中国,它们不仅生产销售矿机,同时搭矿场、建矿池,扩充自己在币圈的权力。由于矿机能耗巨大,因此,电力成本是决定矿场所在地的重要因素之一。除了内蒙古,国内的其他能源较为便宜的地区,比如新疆、云南、四川等地,也受到了比特币矿工们的欢迎。

比特大陆近年来在矿场上继续发力,在新疆、内蒙古等地区投资建设了多家矿场。但2017年,国家对数字货币管控逐步加紧。随之也逐渐传出矿场建设即将受到严格管理的传闻。2018年初,各大区块链微信群甚至纷纷声称国内将清理矿场,尽管随后被辟谣,但是也一度造成人心惶惶。

吴忌寒似乎对此并不担心。在上述流言传出后,他还对外发布了一份声明,表示:“正常经营的矿场并不会被关闭,央行联合地方政府关闭的主要是偷电的矿场。而且正常经营的矿场还对当地经济起到了促进作用,帮助一些小水电厂还了贷款,这种可以算是精准扶贫。”

但实际上,大型矿机芯片厂商们,也都在考虑业务延续的问题。毕竟,把矿机芯片作为唯一业务,公司面临的风险未免太大了。再加上,随着越来越多的矿机生产商加入进来,在这场算力军备赛中,为了公司的长期发展,也必须寻找新的商业模式。

比特大陆开始布局出海以及转型,“两条腿走路”。

比特大陆早期就在旧金山、阿姆斯特丹等地设立了研发中心。时至今年,更是在瑞士和新加坡,加快了建设分公司的脚步。据比特大陆内部人士透露,公司的比特币相关业务,未来将更多地布局海外。

而在国内,以比特大陆和嘉楠耘智等为代表的矿机公司,则为公司的算力和硬件技术积累找到了全新的出口:人工智能。

早在2015年,詹克团就亲自带队,开始了AI芯片的研发。2017年4月,比特大陆第一款AI芯片“SOPHON BM1680 (算丰)”流片。类似于谷歌的TPU,这是一款专门用于张量计算加速的专用芯片,适用于神经网络算法的推理预测和训练。

SOPHON的命名,来自于刘慈欣的科幻作品《三体》。据说当詹克团苦苦思索设计新芯片时,有一天夜晚,偶然从书里的超级智能机器SOPHON(智子)得到了灵感,“这个机器能够通过二维粒子,展开极强的学习能力。而其中文名算丰,则意为‘算天地玄空,丰认知智能’,来源于中国古代的玄学。”

从这个中西结合的命名,也可以看到吴忌寒和詹克团对它寄予的厚望。

比特大陆产品战略总监汤炜伟告诉创业家&i黑马,和比特币一样,深度学习架构,也将走过从CPU到GPU,再到ASIC的路。在2018年,比特大陆也将主要布局三个行业的落地:安防、互联网以及城市大数据。

这仍然是算力生意的延伸,而这次,比特大陆是想运用自己的超级算力,向其他行业赋能。毕竟,算力正是制约AI发展的最大要素。但是,在AI芯片领域,现在比特大陆所要面对的,是英特尔、谷歌、AMD、英伟达等顶尖选手。在它们面前,成立仅仅4年的比特大陆,还是个新秀。在算法、数据等方面,比特大陆还有着一段很长的路,需要发力追赶。

现在,比特大陆在全球的员工已经超过1500人。在北京的北奥科技园,原有的4层建筑外,公司也租下了隔壁的两层办公楼,容纳AI团队的200余名成员。比特大陆也从当初“短平快”的结构,开始逐步补齐公司的各项职能部门,进行公司内部架构的建设。这家从草莽时代、矿圈的丛林法则中拼杀出来的公司,正在向更加规范化、规模化的方向努力。

一个可喜的现象是,比特币和区块链中,正在孕育出直接冲击传统IC领域的力量。

商人吴忌寒,仍然和以前一样,大胆而又步步为营。但是,当他一步步构筑自己心目中的商业帝国时,当年那些“布道者”的誓词,已经在风中渐渐消散。

* 本文系创业家&i黑马原创(ID:chuangyejia)作者,cent。