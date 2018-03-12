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爱康国宾收到云峰和阿里收购提议：每股ADS 20美元

爱康国宾收到云峰和阿里收购提议：每股ADS 20美元
2018年03月12日 20:33 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月12日晚间消息，爱康国宾(Nasdaq:KANG)今日公布了公司私有化的最新进展，即收到了来自云峰基金和阿里巴巴投资有限公司(Alibaba Investment Limited)的私有化提议。

　　爱康国宾称，根据最新收到的私有化提议，云峰基金和阿里巴巴计划以每股美国存托股(以下简称“ADS”)20美元(相当于每股普通股40美元)的现金收购爱康国宾全部A类、C类普通股和ADS。

　　同时，爱康国宾特别独立委员会还被告知，云峰基金和阿里巴巴正与爱康国宾特定大股东讨论该私有化提议，希望能获得他们的支持。特别委员会表示，将在独立财务和法律顾问的帮助下认真考虑和评估该私有化提议。

　　2015年8月31日，爱康国宾接到公司CEO张黎刚及其附属实体、方源资本组成的财团的非约束力要约，准备以每股ADS 17.8美元的现金私有化爱康国宾。

　　但爱康国宾的这一私有化计划遭遇了江苏三友的搅局。2015年11月29日，江苏三友宣布与平安、红杉、凯辉私募等多家公司组建买家联盟，计划以每股 ADS 22美元的价格收购爱康国宾。

　　12月初，爱康国宾启动“毒丸计划”，以防止江苏三友从二级市场收购或买入爱康国宾股份，获得爱康国宾控股权。

　　2016年1月，以CEO张黎刚为代表的买方联盟更新了私有化提议，将阿里巴巴投资有限公司、中国人寿投资控股有限公司、中国新资本国际管理有限公司、LTW资本捷豹投资有限公司、安大略教师退休金规划局和天津君联赟鹏企业管理咨询合伙企业(有限合伙)列为联盟的新成员。(李明)

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