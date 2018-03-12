百度地图并入AI平台体系 原总经理李东旻离职

李东旻 资料图

新浪科技讯 3月12日晚间消息，今天，新浪科技从百度处得到消息，百度地图事业部转入百度AI技术平台体系（AIG），由百度高级总监李莹担任地图事业部总经理，李东旻则因个人原因离开公司。

李东旻，毕业于中国科学院研究生院，于2005年加入百度，2015年升为百度地图事业部总经理，2015年10月升为百度执行总监。主要负责百度地图、移动入口应用团队与用户体验设计团队的管理，制定百度移动入口应用相关产品战略和总体规划工作。曾获2007年最佳百度人，2008年总裁特别奖获奖团队核心成员等荣誉。

至于李东旻离职百度后去向，尚无确切消息。

以下为百度官方声明：

为优化、整合组织资源，增加协同效应，用AI技术提升地图业务，百度地图事业部转入百度AI技术平台体系（AIG），由百度高级总监李莹女士担任地图事业部总经理。

李东旻先生因个人原因离开公司，对于李东旻先生多年来的付出以及对百度做出的重要贡献，我们表示由衷感谢。

2017年，百度地图开启“人工智能地图时代”，百度的人工智能技术全面赋能于百度地图的数据、产品及用户体验等层面，助力百度地图巩固市场领导者地位。百度地图以技术为核心，以产品为手段，为用户提供路线检索、规划、导航等核心功能，实时路况、实时避堵、国际化地图、全景地图等创新功能也广受用户喜爱。

未来，百度地图将更好的融入百度的AI能力，通过协同和创新为用户提供更加卓越的体验。作为AI时代的核心基础设施，百度地图也将为百度各业务线，为各行各业提供更多数据服务！（辛苓）