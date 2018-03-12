《区块链100问》第89集：区块链适合于哪些领域？

区块链是去中心化的价值传输体系，具有信息公开透明、不可篡改、全球联通且交易成本低等特点。适合运用于暂时无信任中心、解决信任的成本非常高、跨中心间价值传输等领域。目前，区块链的应用领域广泛。

档案管理、专利保护等社会管理领域，物品溯源、防伪等物联网领域，慈善捐款等公益领域均运用了区块链上信息公开透明且不可篡改的特点；

交易清算结算、私募等金融服务领域运用了区块链低交易成本的特点；

社交、通讯领域，共享租赁等共享经济领域运用了区块链全球联通的特点。

区块链的应用前景巨大，将彻底革新现有价值传输体系。

系列小动画《区块链100问》

区块链从15火到18年，但是你却仍对区块链一知半解？再不懂区块链你就OUT啦！

想要系统了解区块链但是检索的资料太零散，想要深入学习区块链但是现有的科普太晦涩。有没有更轻松有趣而又系统全面的区块链科普呢？当然有~

新浪科技联合火币集团打造业内首个讲解区块链的系列小动画《区块链100问》。将抽象的区块链概念转化为100集轻松易懂的1分钟小动画，每集学懂一个知识点~

10月9日正式开始更新，周一到周五，每天在@新浪科技 和@火币网 微博、火币网订阅号同步更新1集。

（微博转发赢好礼~）

《区块链100问》邀你变身区块链达人！